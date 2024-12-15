تحتفل مملكة البحرين الشقيقة في يوم السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظّم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وبهذه المناسبة السعيدة أتقدم بخالص التهاني والتقدير إلى المملكة الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً مبتهلاً إلى المولى القدير أن يديم على البحرين الأرض والإنسان نعمة الأمن والازدهار والتقدم؛ في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) عام 2023، أجريت أثناء عملي الصحفي السابق حواراً مطولاً مع سعادة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وكان مما أكده سعادته أثناء الحوار اتسام العلاقات التاريخية بين السعودية والبحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي المملكتين الشقيقتين، فشهدت إثر ذلك تطوراً مضطرداً على كل المستويات انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوّة ووشائج القُربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية وبقية المنظمات الدولية.

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وأضاف سعادة السفير الشيخ علي بأن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ترجع إلى الدولة السعودية الأولى ( 1139هـ / 1727م – 1233هـ / 1818م ) فالدولة السعودية الثانية ( 1240هـ / 1824م – 1309هـ / 1891م ) ثم توالت زيارات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود لمملكة البحرين حيث كانت الأولى عام 1348هـ / 1930م عندما زار أخاه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين حينها – رحمهما الله – حيث قوبل الملك المؤسس في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل أخيه الشيخ عيسى، ودار حوار أخوي بين العاهلين واستمرت إقامة الملك عبدالعزيز يومين كان فيها موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب على السواء، واستمرت الزيارات المتبادلة بين القيادتين في جميع المناسبات إمعاناً في عمق هذه الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين خصوصاً أن العديد من العائلات البحرينية والسعودية تحديداً في المنطقة الشرقية تربطها علاقات أسرية ونسب، وامتازت العلاقات بعمقها وحميميتها وخصوصيتها مع ما شهده البلدان الشقيقان من حدث تاريخي مهم تمثّل في افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمهما الله – جسر الملك فهد الذي ربط البحرين بالسعودية عام 1407هـ / 1986م وشكل نقطة تحول تجاه تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

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وتكتسب هذه الذكرى السنوية العزيزة في هذا العام صفة استثنائية وهي مرور 25 عام على تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وكل منصف يرى في تلك السنوات الماضية شاهد عيان على ما قام به جلالته من أعمال جليلة وإصلاحات متعددة لخير ورفاه الشعب البحريني الشقيق فأتت الثمار يانعة ومملكة البحرين أصبحت تباهي بمنجزاتها الجميع في كل المجالات، أطال الله في عمر أبا سلمان وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية.