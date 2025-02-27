واحداً تلو آخر، نفقد الحالمين بالكتابة والإبداع، بعد أن ذررتنا رحى الحرب اللعينة في بلدنا، وبتنا نتوزع خرائط العالم كصورة طبق الأصل عن أهل بلدنا، دافعين ضريبة جد باهظة، عبر عقد ونف تقريباً، من لحظة اشتعال أوار الحرب التي ترجم النظام السوري ثورة السوريين إلى لغتها، في إطار: إبادة السوريين وإضاعة الوطن الذي تناوب على ذبحه كل هواة القتل الذين آذن له النظام الدموي البائد ذلك. فها هي الشاعرة الكردية زينب أوصما نشوزي - ديا جوان ترحل هي الأخرى، صباح اليوم، في أحد مشافي إقليم كردستان الذي لجأت إليه، مفضلة إياه على اللجوء إلى أوروبا، كي يظل صوتها متردداً بين حبر القصائد التي تناولته، وفق ذبذبات روحها، وحرائق قلبها الحاني الذي عرفته، عن قرب، كي يظل ظل رؤاها. حلمها في مخيلات كل من عرفوها: امرأة كردية أصيلة تنوس بين الرقة والصلابة. إنسانة، وشاعرة لم تهادن أساطين السطوة، عبر كلمتها، أو موقفها الذي ترجمته في نضالها السياسي، ضمن صفوف الحزب الكردي السوري الأول: البارتي، أو عبر صور قصائدها التي طالما نسجتها عبر مخيالها الذي كان في انتظار التقاطه كي ينسكب على الورق وبين أغلفة الكتب: شعراً ونثراً، في آن واحد.

لقد كان الشعر عالمها، لكنه لم يكن وحده معركتها؛ فقد صنعت ديا جوان حياتها بأصابعها، جنبًا إلى جنب مع زوجها الصديق الخطاط سعيد شوزي الذي طالما زارني في بيتي في قامشلي مع الصديق الباحث علي جزيري وآخرين، في سبيل تأمين حياة كريمة لعائلتها. بين الفن والكلمة، وبين القلم والورقة، شقا الطريقان معًا، وصنعا من الحروف مصدر رزق ومن الإبداع ملاذًا.

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لم تكن الحياة سهلة عليها، فقد تحمّلت الأمومة برعاية أبنائها وبناتها، الذين تخرجوا واحدًا تلو الآخر، فكان إنجازهم مرآةً لجهودها ورفيق دربها: أبي جوان، في توجيههم نحو المستقبل رغم الصعوبات كلها. ولم يقتصر عملها على مكان واحد، بل تنقلت بين حلب ودمشق، باحثةً مع زوجها عن لقمة العيش ومأمن الأمان لعائلتها، ولم تبخل بالكتابة أو تتوانَ عن تحقيق حلمها بالكلمة التي حفرت أثرها في وجدان شعبها.

كان بيتها في حي الكرد الدمشقي أكثر من مجرد منزل؛ فقد كان عنواناً لكثيرين من المثقفين، والسياسيين، والطلاب القادمين من الجزيرة، والعمال الباحثين عن دفء الغربة في دمشق، وهكذا لكثيرين من اللاجئين الكرد من مختلف أجزاء كردستان. وكانت ديا جوان حاضرة دومًا، سواء أكان ذلك في محطة في 12 آذار (مارس)، أو في كل محطة من نضالات شعبها، حاملةً في قلبها سيرة عائلتها في بوطان، وذكرى أبيها، وعمها الملا أحمد شوزي، وقريبها الشيخ عبد الرحمن كارسي، وحبها العميق لآل بارزاني، وحلمها الكبير بكردستان المستقلة الذي لم يفارقها حتى اللحظة الأخيرة. أتذكر اتصالات هاتفية عدة من قبلها في الثاني عشر من آذار (مارس) - عندما أصيب ابني كرم بطلقة رصاص في رأسه - وهكذا إثر حوار ثقافي بين المثقفين، كما أتذكر تعزيتي لها ولصديقي خورشيد أواخر سنة 2010 ونحن في مطعم شارقي، عندما بلغني نبأ رحيل أبي جوان بعد عملية استئصال مرارة، مريرة، أودت بحياته، نتيجة فيروس، كما قيل للأسرة!

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في منتصف الثمانينيَّات، نُظم لها أول ندوة في بيت جيراننا، عائلة نوري ملا خليل في شارع الحرية، بتنسيق من الشابة آنذاك سعدية ملا خليل وزملاء وزميلات لها. وقد حضرت تلك الأمسية برفقة الشاعر طه خليل، حيث شاركنا في نقد جوانب من نصوصها الشعرية والسردية، بحماسة الشباب وتطرفه؛ وكان الشاعر بافي نارين حاضرًا أيضًا، وكانت تلك اللحظات بداية لتواصل دائم بيننا، فقد تقبلت نقدنا بروح عالية من الوعي والتفهم.

عشية سفرها لحضور مؤتمر للكتاب في العالم العربي، أجريت معها لقاءً لمجلة "كولان العربي" بترتيب من الصديق أ. سعيد والباحث علي الجزيري، وذلك في تسعينيَّات القرن الماضي. واستمر التواصل معها حتى بعد مرضها، إلى أن أصبح الرد على المكالمات مستحيلاً من قبلها أثناء تواجدها في تركيا، أو في إقليم كردستان. إلى أن طمأنني صديقي وصهرها خالد كمال عن حالتها، آنذاك، وللأسف، فإنَّ ما خططننا له، في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد من خطط - وبيننا ابن عمها خورشيد - إلا أن كل ذلك لم يُثمر، بسبب استمرار تردي وضعها الصحي.

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ومن أبرز المثقفين الكرد الذين زاروا بيتها قادمين من الإقليم، الصديق فلك الدين كاكائي وغيره، وكان عنوانًا للطلاب والطالبات القادمين من الجزيرة، وللاجئين الكرد من مختلف أجزاء كردستان في دمشق. كما ظلت ديا جوان وفية إلى آل بارزاني، حاملةً حلم كردستان في قلبها.

شاركت ديا جوان في لقاء المثقفين الكرد مع نائب الرئيس السوري آنذاك، د. نجاح العطار في العام 2006، وكنت من عداد هؤلاء، حيث دار حديث خاص بينهما عن الأدب الكردي وتجربتها ومعاناة شعبها.

اليوم، تُودَع ديا جوان الساحة الثقافية، لكن كلماتها باقية وروحها محفورة في ذاكرة كل من عرفها، وجهودها لن تضيع في زحام النسيان.