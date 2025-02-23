يوم جد مؤلم ابتدأناه في بوخم، حيث اجتمع محبو الموسيقار الكبير رشيد صوفي في مجلس عزاء برحيله أقيم في جمعية "روناك الثقافية والاجتماعية"، من قبل ذويه ومحبيه. لم يكن مجرد وداع لفنان راحل، بل لحظة استذكار لإنسان وهب حياته للفن والإنسانية، تداعى لحضوره مئات المفجوعين برحيل فنانهم الكبير من: أقرباء، أصدقاء، فنانين، كتاب، إعلام، محبي إبداعه. لم أتمكن من البقاء طويلًا لارتباطي بمواعد أخرى، لكن اللحظات القليلة التي قضيتها هناك كانت كفيلة بأن تعيد إليّ طيفه وروحه التي بدت وكأنها حاضرة بيننا.

عندما احتضنت شقيقيه، خالد وعبد السلام، في استهلالة العزاء، شعرت بأن رشيد لم يرحل تمامًا، بل بقي في ذكرياتنا، في قلوب محبيه، في تلك الألحان التي ما زالت تعزفها آلة العود التي كان يتوجها ملكًا. كانت دموعي شاهدة على مدى الحزن الذي تركه فينا هذا الرحيل القاسي. كان المشهد مؤثرًا، مفعمًا بالمشاعر، يختلط فيه الحزن بالفخر بإرثه الموسيقي والإنساني.

لم يكن رشيد مجرد موسيقي، بل كان موسوعة ثقافية متكاملة، خبيرًا عميقًا بفنونه، وإنسانًا بكل ما للكلمة من معنى. امتلك قلبًا نقيًا وروحًا شفافة، وكان يزرع الفرح بين أصدقائه، سواء بأنامله التي كانت تعزف أعذب الألحان، أو بصوته الذي جمع بين هيبة وكبرياء الجبل ونعومة ورقة السهل. لقد كان بحق امتدادًا لتراث زرياب (أبي الحسن علي بن نافع 789-857) والملا عثمان الموصلي (1854-1923)، خليفتهما في نقل الموسيقا الكردية إلى فضاء كوني.

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عشرون عامًا مضت منذ زارني عبد السلام، وتشاركنا ليلة فنية لا تُنسى، حيث حضرت بالمصادفة الفنانة أفينا ولات ووالدتها. كانت أمسية استثنائية وها نلتقي في غياب رشيد، الذي كان حديث كثيرين في كل محفل فني وثقافي كما د. محمد عزيز زازا كأكاديمي، إلى جانب محمد عارف جزيري، حسن زيرك، محمد شيخو، سعيد يوسف، علي مردان، مظهر خالقي، شفان برور، دلشاد سعيد، حسين علي زادة، حسن تمو، عيششان وغيرهم وغيرهم من كبار القامات الموسيقية، ولكنه لم يكن يسعى إلى الأضواء. كان زاهدًا في الظهور الإعلامي رغم قيمته الفنية الكبيرة، وكثيرًا ما حاول زملاؤه دفعه إلى إجراء لقاءات وحوارات، لكنه كان يؤجل ذلك، ربما بسبب الظروف الصعبة التي عايشها.

لقد عاش رشيد تحت وطأة مراحل متعاقبة من القسوة: بداية من ظل النظام، ثم واقع الإقصاء، ثم غزو وتدميرداعش لمدينته وبيته، ثم عودة الإقصاء بأشكال أخرى. وفي ظل هذه المعاناة، كان السؤال الذي يتردد في داخلي: لماذا لم يتم تقديم الدعم اللازم له؟ لماذا لم تتخذ الجهات المسؤولة خطوات عملية لإرساله إلى الخارج لتلقي العلاج؟ لماذا لم يتحرك أصدقاؤه وزملاؤه لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان؟

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كان رشيد صوفي من القلائل الذين منحوني الحب دون مقابل. هذا الدين الأخلاقي الذي أحمله تجاهه يجعلني أشعر بالتقصير نحوه، كما يشعر الكثيرون بذلك اليوم. لقد كانت هناك فرصة للقاء يجمعنا نحن الثلاثة: رشيد، خليل عبدالقادر، وعنايت عطار، لكنه تأجل لأسباب عدة، بعضها متعلق بظروفه، وبعضها بإهمالي، وبعضها بروحه التي كانت دائمًا مسامحة، ناشرة للحب.

رحل رشيد، لكنه لم يمت. موسيقاه ستظل تعزف في ذاكرة الكرد وفي فضاء الموسيقا العالمية. سأكتب عنك كثيرًا يا رشيد، ليس مجرد رثاء، بل توثيقًا لعظمة فنان لن يتكرر، عاش ومات حاملًا رسالته بصدق نادر. سنظل نسمع أنغامك، ونستحضر روحك، ونشعر أنك لم تغادرنا أبدًا.