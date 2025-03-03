المتابع للقنوات الفضائية من خلال عدة برامج تلفزيونية، وخاصة البرامج الحوارية التي تجمع عدة ضيوف ومن جنسيات مختلفة، يستطيع القول إنَّ الإعلام الذي يقدم جوهر القضايا السياسية من خلال طرح الأسئلة المهمة والمنطقية مع تقديم ضيوف لديهم اطلاع واسع في الساحة السياسية مع تنوع الآراء ووضع المشاهد أمام تفاصيل تحمل في مضمونها واقع الأحداث، خاصة تلك التي ترتبط بالمؤتمرات الصحفية لرؤساء تلك الدول التي تناقش القضايا القائمة في المشهد السياسي العالمي مثل حرب أوكرانيا وغيرها، دائماً وأبداً شريك مهم في القضايا السياسية متى ما شعر بحجم المسؤولية وتقديم ما يثري ويغذي الفكر السياسي للمشاهد. تبني تلك الآراء الإيجابية وتناقلها بين أفراد المجتمع الواحد دليل نجاح وقدرة هائلة على الإقناع، ولعل قناتي BBC وCNN من القنوات الرائدة في العمل الإعلامي الرائع.

قد لا أتفق مع (بعض) توجهات BBC إطلاقاً، ولكن هذا لا يعني أنها قناة ليس لها تأثير إعلامي كبير، وفي رأيي الشخصي أنها تمثل وCNN قناتي الطبقة المخملية من المثقفين والمفكرين عالمياً.

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وعندما نتأمل الحوارات السياسية في بعض القنوات التلفزيونية، ندرك الفروقات الكبيرة في اختيار موضوع النقاش وطريقة إدارة الحوار، ويبقى المشاهد من يقرر قبول قناة بعينها وعزوفه عن أخرى. وإن كان لا يوجد إعلام حر مئة بالمئة حتى في الدول الغربية التي تدّعي الديمقراطية. الإعلام الحر أكذوبة الغرب. وكثيرة هي الوسائل الإعلامية التي تدافع عن قضايا مموليها طالما استمر الدعم، وهذا ما يؤكده لي الصحفي الفرنسي المعروف هاني طاهر، إذ يقول: "عندما نتكلم عن السقف يعني نتكلم عن وضع حدود للحرية والتعبير. لذلك أنا لا أؤمن كثيراً بحرية الصحافة للأسف. الإعلام تحوّل إلى أداة جيوسياسية تخدم المصالح الاقتصادية".. وقد توصل إلى هذا الاستنتاج بعد أكثر من 30 عاماً في هذه المهنة.

وكلٌ وظلالته ومستوى وعيه وحدود فكره ليحدد موردَه الفضائي.