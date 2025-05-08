قضت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري يومين في مراكش، وعبر تدوينة نشرتها من خلال حسابها على فيسبوك، شاركت الجميع رحلتها بأدق التفاصيل، وقالت في تدوينة نشرتها لاحقاً: "أمضيت يومين جميلين ولكن لم يكونا وقتاً كافياً لتجربة الكثير من الثقافة الجميلة".

الذي لا أستطيع فهمه حتى الآن، ما سبب التبجيل لأي شهير، لكونه زار مدينة ما أو أكل طبقاً من أشهر طباخي العالم؟ أظن أن هناك فكرة تملأ رأس الجمهور، أنه إذا فعل الشهير ذلك فلا بد له أن يعيش تجربته، ويتسلى تحديداً كما فعلت الإعلامية الأميركية. زيارة قصيرة فجّرت رغبات الكثيرين في السفر والتمتع باكتشاف مدينة لم يُسلّط عليها الضوء.

لكني لا زلت مذهولة أن تحتل إجازة مذيعة اهتمام ملايين يتابعون الشهيرة، ما جعلني أذهل حقاً حينما تناولت الصحف المغمورة والمعروفة زيارة وينفري، ونشر البعض العنوان بخط عريض: "أوبرا وينفري تمضي يومين جميلين في مراكش"، شعرت للحظة وكأنها صنعت شيئاً عظيماً يجب علينا التبجيل له، سواء لأوبرا أو عمرو دياب.

لا مانع أن تزور وينفري أي بلد أو قطر في العالم، لكني ممتعضة من تقديس المشاهير. مراكش مدينة رائعة، سواء زارتها أوبرا أو توم هانكس، ستبقى محافظة على تراثها العريق وجمالها الآخاذ!

من وجهة نظري، أنا متأكدة أن هناك سحراً يحدث بين الجمهور والفنانين، ولهذه الهالة التي يُحاطون بها، حتى استعانت كبرى الشركات بالفنانين، لأن الفن يُعتبر وسيلة للتعبير عن العواطف والمشاعر، ويمكن للفنانين إيصال هذه الرسالة بطريقة فريدة وجذابة. وعندما يتمكن الفنان من التواصل مع جمهوره بشكل فاعل وإيصال رسالته بطريقة معبرة، يمكن أن يخلق ارتباطاً مميزاً بينه وبين الجمهور.

وفي العموم، يُعرف أن الفن يمكن أن يحدث تأثيراً عميقاً على المشاعر والأفكار لدى الجمهور، ويمكن أن يساعد في خلق ذكريات مشتركة وتعزيز الروابط الاجتماعية. وعندما يشعر الجمهور بأن الفنان يفهم مشاعرهم ويتحدث إليهم بشكل مباشر، يمكن أن يتم تعزيز هذا الارتباط بشكل كبير.

بشكل عام، يمكن القول إن السحر الذي يحدث بين الجمهور والفنانين ينبع من القدرة على التواصل الفاعل وإيصال الرسالة بشكل مميز ومؤثر. وعندما ينجح الفنان في ذلك، يمكن أن يخلق علاقة مميزة مع جمهوره. كما يعتقد البعض أن هناك سحراً بين الجمهور والفنانين، لأن الفن يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن المشاعر الإنسانية العميقة والتجارب الحياتية المختلفة. يمكن للفن أن يتحدث إلى النفوس ويعبّر عن الأفكار والمشاعر التي قد تكون صعبة التعبير عنها بالكلمات العادية. وعندما يتمكن الفنان من التواصل مع الجمهور بهذه الطريقة، يمكن أن يحدث تأثيراً عميقاً في حياة الأشخاص، وقد يشعرون بأن الفنان يفهمهم ويشاركهم نفس التجارب والمشاعر.

بشكل عام، يمكن القول إن السحر بين الجمهور والفنانين ينشأ عندما يتمكن الفنان من التواصل مع الجمهور بشكل عميق وصادق، ويتمكن من إثارة المشاعر والأفكار والتجارب التي تجعل الناس يشعرون بالتقارب والتواصل معه.