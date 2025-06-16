"ثمة مشاريع حين تُجهَض، تزرع في الأرض جذوراً لا تُرى، لكنها تنتظر وقتها لتشقّ الصخر".

- أحدهم

لم تكن جمهورية مهاباد في مثل هذه الأيام من عام 1946 مجرد مدينة، بل كانت فضاءً مفتوحًا على الأمل. بين جبالها، رُفعت راية لم تكن محمولة على حراب أحد، بل على أكتاف أهلها وأصحابها البسطاء - راية تُعلن ببساطة أن الكُرد يريدون أن يُروا. لذلك تمامًا، اجتمعت ضدها كل قوى الطمس- لمجرد أنها نطقت بما لا يُسمح بنطقه في هذه الجغرافيا المصمّمة على مقاس خرائط لم تكن يومًا تعبّر عن طبيعة شعوبها.

ونحن لما نزل في فضاء الذكرى التاسعة والسبعين لسقوط جمهورية مهاباد، فإن تلك الراية التي رُفعت في شتاء 1946 لا تزال حاضرة في الوجدان الكردي، تسكن في الأرواح والقلوب كما تسكن في القصائد وملاحم التاريخ وأطالس الجغرافيا. فلم يكن السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) 1946 يوماً عابرًا في سجلّ هذه المنطقة. ففي مهاباد، المدينة الواقعة بين جبال كردستان العليا، أُسقط علمٌ لم يُعطَ فرصة أن يخفق طويلاً. سقطت جمهورية مهاباد - أول محاولة معاصرة لإعطاء الشكل السياسي لحقوق الكرد التاريخية. لكن السقوط لم يكن بفعل وهن المشروع، بل نتيجة تكالب وتواطؤ دولي منظّم، تحت غطاء صفقات الأمن وتوازنات ما بعد الحرب.

الحلم الذي صاغه القاضي محمد حين أعلن الجمهورية في 22 كانون الثاني (يناير) 1946 لم يكن انفعالاً آنياً، بل ذروة مسار طويل من التفكير القومي العميق. إذ كان الكُرد يومها لا يبحثون عن سلخ جغرافيا، بل عن اعتراف- أن يُنظر إليهم كأمة، وأن تُحترم لغتهم وأرضهم وكرامتهم. غير أن القرار لم يكن يومها في يد أبناء مهاباد. حين أُعيد رسم النفوذ في المنطقة، كان سقوط الجمهورية مطلباً مشتركاً لجهات لا يجمعها مبدأ واحد إلا معاداة فكرة كُردستان، لضرب المشروع في مهده.وما إن انسحبت المظلة السوفيتية عن شمال إيران، حتى تقدّمت جيوش الشاه لاجتياح مهاباد في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1946. سقطت الدولة الوليدة، وصعد القاضي محمد إلى منصة الإعدام تاركاً لرفاقه وصية واحدة: "نحن لا ننتهي بالموت، نحن نبدأ منه."

تلك البداية لم تكن مجازاً.

لقد اغتيل الشهيد عبد الرحمن قاسملو - الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني - خلال محادثات سعت لإحياء الخط السياسي نفسه. وبعده بثلاث سنوات فقط، في 17 أيلول (سبتمبر) 1992، اغتيل صادق شرفكندي في مطعم "ميكونوس" في برلين، خلال عملية وُثّقت أمام القضاء الألماني باعتبارها عملاً مُخططاً من الدولة الإيرانية.

وما بين زمن الرصاص في فيينا، وزمن الصرخات في شوارع طهران، ظلّ الدم الكردي ماثلاً في الذاكرة. وحين ظهرت قبل سنوات صورة جينا "مهسا" أميني، لم تكن تلك الشابة وحدها في المشهد. جسدها المسجّى أعاد إلى الساحات ذكرى كل النساء والرجال الذين قضوا لأنهم طالبوا بما هو أبسط من دولة: الحق في الكرامة. وحين حمل المتظاهرون في مهاباد وفي السليمانية وفي قامشلي وفي المهاجر صورتها، لم يكن ذلك تعاطفاً عابراً، بل امتداداً لراية قديمة لم تُطوَ.

وحقاً، إنه من مهاباد إلى فيينا، من برلين إلى شوارع اليوم، لا يسير الزمن في خطوط مستقيمة. إنه يلتفّ حول جراح قديمة، يفتحها حين تغترّ الأنظمة باستقرارها المصطنع. لقد فهم الكُرد باكراً تمركز وتوزّع خريطة الأعداء. وكانت تجربة مهاباد - بكل عنفها وسقوطها - درساً في أن المعركة الحقيقية ليست مع جيش واحد، بل مع عقل سياسي إقليمي يرى في حق الكُرد تهديداً لاستقرار بنيته القائمة.

ومعروف أن دول الطوق - إيران، تركيا، العراق، سوريا - مهما اختلفت مصالحها، لطالما صارت تلتقي في رفض الاعتراف بهوية كردية واضحة. فقد جاء التحالف العضوي بين هذه الدول، في مراحل لاحقة، تحت ما عُرف بـ"اللجنة الأمنية الرباعية"، كتتويج لشبكات تنسيق كانت قائمة فعلاً منذ عقود- تبادل معلومات، تسليم مناضلين، تنسيق ضربات، وحتى تقاطع في السياسات الثقافية لمحاصرة اللغة الكردية.

إذ إنه في دمشق الدكتاتوريات أو الأنظمة الشوفينيين، كما في طهران، في بغداد كما في أنقرة، ظلّ الشعار الضمني: "لا مكان لكيان كردي. والسؤال الجوهري: لماذا هذا الإصرار؟

باختصار، لأن ظهور حضور كردي - حتى بأبسط صوره - ينسف معمار الدول القومية الذي وُضع بقوة السلاح لا بقوة الحق. وأن الاعتراف بكردستان يعني إعادة فتح ملف الحدود، وملف الهويات، وملف العدالة. وما من نظام في دول الطوق مستعدّ لتحمّل هذا العبء. لذلك، فإنه كلّما اقترب الكُرد من مسافة خطوة من الاعتراف، أُطلقت النار من كل الجهات.

لكن ما كان قاعدة ثابتة في 1946، صار اليوم ينهار تحت ضربات الزمن. لهذا، وعشية الذكرى التاسعة والسبعين لمهاباد، لم يعد الحلم الكردي سجينا وراء قضبان البنادق. وها هي مراكز القرار في طهران تتآكل من الداخل. ما كان محصّناً صار هدفاً مكشوفاً. ما كان سراً بات متداولاً في العلن.

وبقية دول الطوق ليست أفضل حالاً:

تركيا - التي تقدّم نفسها أمام الغرب كدولة حداثية، حريصة على القيم الديمقراطية - لا تتورع عن ملاحقة الكُرد في الداخل وفي الشتات. بين أنقرة وديار بكر، وحتى في دول أوربا والغرب، تُدير وتتبع وتمارس أنقرة سياسات تقوم على إنكار حقوق الكرد، حتى في لغتهم وثقافتهم. والمفارقة أنها، في هذا الملف، أكثر عدوانية حين تخرج إلى العالم. أما العراق، فلا يزال أسير أزمات مزمنة وهيكل سياسي هش. بينما نجد أن سوريا دولة ممزقة الأوصال، تعيش على إيقاع تدخلات القوى الإقليمية والدولية. وعلى هذا المسار، لم يعد انهيار دكتاتوريات منظومة الطوق مجرّد أمل نظري، بل دينامية سياسية تتغذّى على تصدّع داخلي لم يعد قابلاً للترميم بذات أدوات الماضي.

فقد آن لخرائط هذه المنطقة أن تعود إلى صورتها الطبيعية، ما لم تعترف بالكرد كشركاء وأصحاب مكان في جغرافيتهم - أن تستعيد شكلها الذي جرى طمسه تحت ضربات الأقلام الأجنبية والمقاصل الداخلية. فمنذ أن شُيّدت على عجالة في ظلال المؤتمرات وصفقات الجيوش، وهي تبتلع الشعوب والهويات، وتكدّسها في أقفاص مصطنعة لا ينتمي جدار إلى لغة، ولا ينتمي السقف إلى ذاكرة. لكن الهضم الاستعماري، مهما طال، لم يفلح في صهر روح الشعوب. باعتبار أن الهوية، حين تُجَرّد من أرضها، لا تذوب، بل تزداد صلابة. وكلما أُريد لها أن تنصهر في قالب الآخرين، شقّت لنفسها عروقاً في صخر الإلغاء.

ولم يعد ممكناً اليوم إدارة المنطقة وفق خرائط صُنعت في دهاليز القوى المنتصرة. لأن الشعوب التي أُريد لها أن تُمحى لم تُمحَ. وأن اللغات التي طُمست حروفها لم تصمت. وأن الخرائط نفسها صارت كقماش رثّ في مهبّ الوعي الشعبي الذي يعيد مساءلة الشرعية من جذرها. أجل، آن لهذا الترتيب أن يسقط، ونحن في عشية الذكرى الثمانين لتأسيس دولة مهاباد - لا لينبت خراباً آخر، بل كي يُفسح للحق أن يُرى، وللجغرافيا أن تليق بأسماء سكّانها. وفي هذا السياق، لا يتوهّم الكُرد أن الدولة الكردية على مرمى خطوة.

لكنهم يدركون أن اللحظة الراهنة ليست كسابقاتها. الطوق الرباعي لم يعد يُطبِق كما كان. الثغرات فيه تتّسع - ليس لأن الأنظمة أرادت ذلك، بل لأن التاريخ لا يُدار إلى الخلف إلى ما لا نهاية. والمفارقة أنه: كلما اشتدّ القمع في جبال كردستان، ازداد انكشاف من يمارسونه في عواصمهم. وليس هذا رهاناً على ضعفهم، بل على قوّة الإصرار الكردي، لأن كل جمهورية مهاباد جديدة تبدأ من تلك اللحظة التي يُقال فيها للخرائط المزوّرة: "لقد انتهى زمنكم."

وسيأتي يوم - لا نعرف متى - تُرفع فيه راية الحلم الكردي دون أن تُصافحها بنادق الأعداء، ذلك اليوم - تحديداً - لن يكون انتصاراً على الدول الأربع، بل انتصاراً على هندسة الظلم، فالخرائط التي تُرسم بعد سلبها عبر أبخس وأبشع أشكال العنف لا تعيش، والهويات التي تُحاصر بالمراسيم تنقش أسماؤها على قلب التاريخ.