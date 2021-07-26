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إيلاف: شهد جمهور جدّة مساء أمس ليلة مصرية بامتياز، حيث جمعت شركة Benchmark تريو من نجوم مصر في ليلة صاخبة أشعلت مسرح Jeddah Super Dome وحماس الجماهير.

ليلة 24 يونيو لم تكن ليلة عادية، بل تميّزت بوجود ثلاثة من ألمع نجوم مصر في سهرة واحدة، أنغام، تامر عاشور ومحمد الشرنوبي، في سهرة عاصفة ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2021 .

توافد النجوم تباعاً الى مطار جدّة، ولدى وصوله وجّه تامر عاشور معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنى أن يمضي سهرة مميّزة مع جمهور جدّة.

أما الشرنوبي فقد أعرب لدى وصوله عن حماسه الشديد للقاء الجمهور السعودي لأول مرة، حيث أثنى على حسن ذوقهم الفني.

من جهتها أعربت أنغام عن سعادتها بعودتها للقاء الجمهور السعودي، وبعودة الحفلات الى المملكة والحياة الى البلاد العربية ككل.

قدّم الحفل وجوه الإعلام السعودي دينا يحيى وسامي جميل، حيث شهد مسرح Jeddah Super Dome تفاعلاً جماهيرياً لم يشهده من قبل، فلأول مرة يجتمع ثلاثة نجوم في سهرة واحدة، وهذا التريو لم يكن عادياً بل كان مصرياً صاخباً بامتياز، أشعل حماس الجمهور الذي تفاعل وعلا هتافه حتى ساعات الفجر الأولى.

افتتح الحفل المطرب محمد الشرنوبي، الذي وجّه كلمة شكر للجمهور لاستقاله العظيم له مصرحً بأنه لم يكن يتخيّل هذا الإستقبال الحارّ من قِبل الجمهور السعودي، وكرّر شكره مشيراً على أنهم أجمل جمهور إلتقى به لغاية اليوم، وأضاف أن وقوفه على مسرح Jeddah Super Dome هو فرصة عظيمة بالنسبة اليه، فالمملكة السعودية العزيزة جداً على قلبه والذي يعتبره بلده الثاني.