قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: التقينا بالممثلة نغم أبو شديد في كواليس تصوير مسلسل "الزمن الضائع" وبدأنا الحوار معها من دور "إنعام" الشخصية التي تجسدها في هذا العمل، فأخبرتنا عن بعض تفاصيل هذه الشخصية الشريرة والقوية وأسرارها.

وانتقلنا بالحديث الى دورها في مسلسل "حكايتي" الذي يعرض حاليًا على قناة الجديد، فأشارت الممثلة اللبنانية الى أن القدر شاء أن تكون الشخصيةالتي تجسدها متشابهة مع شخصية "إنعام" إذ تجسد أيضاً دور المرأة الشريرة والمادية والمتسلطة.

أما عن رأيها في تجربة الفنانة ماريتا الحلاني التمثيلية فأكدت أنها أحبتها كثيراً في مسلسل 2020 وهنأتها على الدور، وأفصحت لنا أن ماريتا كانت خائفة ومتوترة في أولى أيام التصوير ولكنها عادت وتأقلمت رويداً رويداً. منوهةً الى أن كل فريق العمل هون عليها الأمر لترتاح. وأضافت: "ماريتا قدها وقدود وستشاهدونها هي ومحمد قيس بأدوار جميلة سيقنعوكم بها."

وبالحديث عن ابنتها ناي وتجربتها التمثيلية أكدت نغم أن فيروس التمثيل يجري في عروق ناي ودمها وهي تعشق هذه المهنة تماماً كوالدتها وخالتها وتفتش دائماً عن دور جديد تطل به. مضيفةً: "ناي مشروع ممثلة وهذه هي الدراسة التي تريد أن تتخصص بها ولكنني أنصحهاباختيار اختصاص آخر الى جانب التمثيل كي لا تتكل على هذه المهنة فقط."

وختمت حديثها متمنيةً أن تمر هذه الأزمة وأن يقف كل فاسد عند حده!