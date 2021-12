قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: تعود سيدات مسلسل "Sex and the City" الشهير بفصل جديد على HBOMax في التاسع من ديسمبر الجاري.

في التسعينيات، احتفى مسلسل "الجنس والمدينة" بالنساء العازبات. هل يمكن لنسخة جديدة أن تصنع كوميديا بنفس النجاح لمن هم في منتصف العمر؟

هل يمكن أن يتكيف المسلسل الجديد مع الشخصيات المتغيرة والأوقات المتغيرة بينما لا يزال يقدم ما أحبه المعجبون في الأصل؟

عند الاستراحة من جلسة التصوير في Steiner Studios في بروكلين، قدم مايكل باتريك كينج، المنتج التنفيذي لمسلسل "Sex and the City" والمشرف على لـ"And Just Like That" إجابة حماسية: "انه خطير. انه مثير. "إنه تحد".

أما عن كيف لمسلسل حول نساء في منتصف العمر أن يحصل على الضوء الأخضر؟ فقال: "لا أعتقد أن أي شخص سيأخذ شخصيات نسائية جديدة في سن 55 دون دليل على أن الناس سيشاهدونها". مما يعني أن السيدات قد يكون لديهن بعض المسارات الجديدة لكسرها.

المقطع الدعائي يلحق بكاري وميراندا وشارلوت (بلا سامانثا) بعد عقدين من موعد بث أول حلقة من المسلسل الإيقوني "Sex and the City".

أصبحت الفتيات أكبر سناً الآن (شعر ميراندا الأحمر أصبح رماديًا بالكامل، ولديهن بعض الأصدقاء الجدد أيضًا: تتحدث كاري مع امرأة تدعى سيم ، تقوم بدورها ساريتا تشودري، والتي تتمنى أن تكون تطبيقات المواعدة أكثر تخصيصاً وكأنها صنعت لها، تذهب شارلوت وزوجها هاري لزيارة ليزا، التي تلعب دورها نيكول آري باركر. وتظهر كاري في بودكاست تستضيفه سارة راميريز.

بالإضافة إلى ذلك، كبر أطفالهم جميعًا: نرى ليلي ابنة هاري وتشارلوت تعزف على البيانو في حفل، وابنتهما روز - التي كانت مجرد طفلة في أول فيلم من "Sex and the City" أصبحت الآن مراهقة.

لا يزال هناك الكثير من الحديث عن الجنس، حيث تسأل تشي كاري في برنامجها عما إذا مارست العادة السرية في مكان عام. (لتتلقى رد كاري الغريب: "ليس منذ أن أغلق بارني .").

كاري لا تزال سعيدة ومتزوجة من السيد بيج، وما زالت الصديقات الثلاثة القدامى يجتمعن لتناول الإفطار. ونعم، لا تزال كاري تلقي نظرة طويلة ومحبة على مجموعة أحذيتها.

ينطلق العرض الأول لـ "And Just Like That" يوم الخميس 9 ديسمبر مع حلقتين .