يبدو أن إيران وإسرائيل راضيتان بالنتيجة المبدئية لما يرقى إلى قرع الطبول بدلاً من الحرب المفتوحة. لقد أخطأت إسرائيل في الحكم عندما قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان (أبريل)، الأمر الذي أدى إلى رد انتقامي محسوب ومباشر وحاسم من جانب طهران في 13 نيسان (أبريل). وعندما ردت إسرائيل أخيراً بعد أسبوع بإطلاق صواريخ ضد أنظمة الدفاع الجوي القريبة من المنشآت النووية الحساسة في أصفهان، فقد أخطأت في تقديرها. ويبدو أن التهديد بالحرب قد تم تجنبه. وتعرضت إسرائيل لضغوط أميركية لتخفيف حدة ردها، في حين قللت إيران من أهمية الهجوم الإسرائيلي وأعلنت أنه لا حاجة للرد. لقد انتهت المواجهة المباشرة والخطيرة في الوقت الراهن.

وقرر الجانبان العودة إلى حرب الظل المستمرة منذ سنوات. وتعتمد إيران مرة أخرى على وكلائها في العراق وسوريا واليمن ولبنان للاشتباك مع الإسرائيليين، في حين أن تل أبيب راضية بالعودة إلى استهداف هؤلاء الوكلاء علناً وسراً. يوم الجمعة، تم استهداف المستودعات العسكرية التابعة لوكيل موالي لإيران في العراق. ولم يعلن أحد مسؤوليته، بما في ذلك الأميركيون.

ولكن في حين تمكنت الولايات المتحدة من كبح جماح الإسرائيليين ومنعهم من المغامرة في حرب إقليمية أوسع، فإن إسرائيل تستعد لتكثيف حملتها العسكرية في رفح بغزة. ويواصل حلفاؤها الغربيون مناشدتها عدم شن هجوم بري على المدينة الحدودية المكتظة بالسكان. ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجيشه إلى أن مثل هذه العملية وشيكة.

وبالرغم من أنَّ انتباه العالم قد عاد إلى المذبحة في غزة، في أعقاب الكشف عن عمليات إعدام جماعية في خان يونس ومستشفى ناصر، فإن التوترات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل بلغت مستويات جديدة. ومن المرجح أن تشتعل هذه الجبهة بشكل حاد في الأيام المقبلة. قرر حزب الله مهاجمة إسرائيل بعد وقت قصير من شن تل أبيب حربها على غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وبعد ما يقرب من سبعة أشهر، يبدو أن الجانبين جاهزان لمعركة أكثر ضراوة وأطول أمداً.

وأدت المناوشات المتبادلة إلى خسائر فادحة في صفوف الجانبين. وتم إجلاء أكثر من 200 ألف إسرائيلي من منازلهم منذ أن بدأ حزب الله قصف شمال إسرائيل. التزم الوكيل الموالي لإيران في الغالب بما يسمى بقواعد الاشتباك من خلال توجيه هجماته إلى مسافة 10 كيلومترات، ولكن مع توغل الأعمال الانتقامية الإسرائيلية في لبنان وضربها بشكل أقوى، بدأ حزب الله في ضرب المزيد من الجليل الشمالي، بما في ذلك المدينة. من صفد.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط ما لا يقل عن 250 ضحية من حزب الله، بما في ذلك القادة الميدانيون الرئيسيون. واضطر آلاف المدنيين اللبنانيين إلى مغادرة منازلهم في جنوب البلاد. وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى دمار شديد، في حين ركز حزب الله على مهاجمة منشآت التتبع والتنصت الإسرائيلية الحساسة.

ومع استبعاد المواجهة مع إيران من جدول الأعمال، أصبح نتنياهو وحكومته الحربية ملتزمين الآن بتحييد التهديد القادم من الشمال. ويواجه نتنياهو ضغوطاً من الجمهور الإسرائيلي المستقطب بسبب فشله في التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس. ولا يبدو أن حربه على غزة تحقق أياً من الأهداف المعلنة. بل على العكس من ذلك، فقد أثقلت المهمة نتنياهو وجيشه. لقد انقلب العالم ضد إسرائيل وهو الآن ينتقدها لأنها خلقت كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.

لقد كانت التداعيات السياسية في غزة كارثية بالنسبة لإسرائيل. وتواجه الآن اتهامات بالإبادة الجماعية في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وقد تضطر المحكمة الجنائية الدولية إلى توجيه اتهامات ضد نتنياهو وكبار ضباط الجيش. عدد من الدول الأوروبية على وشك الاعتراف بدولة فلسطين. فالجمهور الأميركي ينقلب ضد إسرائيل والقبضة الصهيونية على السياسيين الأميركيين.

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ويتعرض نتنياهو مرة أخرى لضغوط للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، والتي سيخسرها بلا شك أمام منافسه بيني غانتس. إنه في حاجة ماسة إلى إعادة تجميع صفوفه وتحويل التراجع إلى هجوم. وهو ليس الوحيد الذي يعتقد أن الحرب على حزب الله يمكن أن تغير الأمور. وتتعرض حكومة نتنياهو لضغوط من أجل حل مصير آلاف الإسرائيليين الذين شردوا نتيجة الحرب المنخفضة الحدة في الشمال. ويطالب هؤلاء الأشخاص بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

كما أن حزب الله هو الذي خرق الهدنة المبدئية في الشمال وانتهك قرار الأمم المتحدة بالابتعاد عن منطقة الحدود المشتركة. إن بطاقة الدفاع عن النفس الإسرائيلية سوف تعمل بشكل أفضل ضد حزب الله مقارنة بقطاع غزة المحاصر. إن الانتقام القوي ضد حزب الله لن يحظى باعتراض كبير من حلفاء إسرائيل الغربيين. إنها حالة دفاع عن النفس، حيث إسرائيل في وضع يسمح لها بتقديم نفسها على أنها الضحية.

يضاف إلى ذلك حقيقة أن لبنان منقسم بشدة حول مناورة حزب الله الأخيرة. وبصرف النظر عن حلفائهم المحليين، أصبح المسيحيون الموارنة والقوات اللبنانية معاديين بشكل علني لحزب الله الذي يحتجز مستقبل لبنان كرهينة.

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ومن ناحية أخرى، فإن شن حرب شاملة ضد حزب الله من شأنه أن يفتح صندوق باندورا لإسرائيل. إن الميليشيا الموالية لإيران أقوى بعشرة أضعاف من حماس، وقد أعدت نفسها لجميع أنواع السيناريوهات. ويمكنها الرد بكل قوة على أي هجوم إسرائيلي ويمكن أن تضرب مدناً في عمق إسرائيل. كما أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى الدعم اللوجستي الإيراني، على عكس حماس.

وفي الأيام الأخيرة، سلط عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي غانتس الضوء على التحديات التي تمثلها الجبهة اللبنانية، مشيراً إلى أنها تتطلب “اهتماماً عاجلاً”. وقال: "لم نحقق بعد كل أهداف الحرب، لكننا لم نتخل عن أي منها". كما أكد غانتس أن "اللحظة الحاسمة تقترب على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان". وطمأن سكان شمال إسرائيل إلى أن "لحظة الحقيقة" تقترب فيما يتعلق بكيفية المضي قدما عسكريا ضد حزب الله.

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وقد قام حزب الله بتصعيد الرهان في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه لن يتراجع، مما يجعل المواجهة المحتملة أكثر احتمالاً. ولا يزال موقف إيران من الحرب المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل غامضاً. ولم يذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حزب الله منذ بضعة أسابيع، لكنه قال إن إسرائيل بحاجة إلى إنهاء جرائمها ضد غزة. ما يعنيه ذلك هو تخمين أي شخص. فهل ستهب إيران لإنقاذ حزب الله إذا شنت إسرائيل حرباً شاملة على جنوب لبنان؟ وكيف ستبدو تلك المساعدة؟ ومن غير المرجح أن تخاطر إيران بحرب مفتوحة مع إسرائيل، وستعتمد بدلاً من ذلك على وكلائها لإبقاء إسرائيل منخرطة.

لكن الحجة لصالح شن هجوم إسرائيلي على لبنان أصبحت ناضجة. يحتاج نتنياهو إلى صرف الانتباه عن غزة وصفقة الرهائن المجهضة. والحرب على لبنان يمكن أن توفر ذلك. وستكون هذه مخاطرة محسوبة يبدو أنه وحلفاؤه ومنافسوه على استعداد لخوضها.