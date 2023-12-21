لسنوات عديدة، حظيت إسرائيل بسمعة غير مستحقة إلى حد كبير باعتبارها منبراً مثالياً للدعاية. يفكر الكثيرون في المتحدثين الرسميين البارعين المدربين جيدًا والذين يحملون رسائل واضحة المعالم، ولكن كيف كان أداء الدعاية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر؟

إن حرب المعلومات الإسرائيلية هي جزء كبير من حربها على غزة. إنها تكرس موارد ضخمة لهذا ولامتلاك القصة.

إن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، هي التي تحدد الكثير مما يمكننا رؤيته. وتمكنت من السيطرة على التقارير المتعلقة بهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر وتداعياتها في إسرائيل. ولم يُسمح للصحفيين الدوليين بالدخول إلى قطاع غزة إلا عندما يرافقون الجيش الإسرائيلي. في الأسبوع الماضي، حصلت شبكة CNN على وصول مستقل، وأصدرت تقريرًا مدمرًا عزز بشكل أساسي ما كان يخبرنا به الصحفيون الفلسطينيون. وقطعت إسرائيل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الإنترنت، في غزة. ومن يعرف ما هي القصص التي لم تروى بعد؟ ما هي الأدلة على الجرائم المحتملة التي تم دفنها تحت جبال الأنقاض؟

يعلم الجيش الإسرائيلي أنه إذا لم تتمكن من قتل القصة، فاقتل الرسول. منذ بداية هذه الحرب، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 57 صحفيًا فلسطينيًا في غزة، وربما يصل العدد إلى 90 صحافياً، وفقًا لبعض التقارير. ومن يستطيع أن ينسى كل الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي أحاطت بقتل إسرائيل لصحافية الجزيرة شيرين أبو عاقلة عام 2022؟

يتم تضخيم آلة الدعاية الإسرائيلية من خلال متحدثين مدربين، وسفارات ذات موظفين جيدين في جميع أنحاء العالم، ومنظمات تابعة قادرة على دعم الدعاية. أولئك الذين يتحدون الخط الإعلامي الإسرائيلي غالباً ما يتم مطاردتهم. وحتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان ضحية لذلك بعد أن تجرأ على إعطاء سياق للأزمة في غزة من خلال الإشارة إلى الوضع المتأزم في القطاع قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر.

عادة، تصور الرسائل جميع الفلسطينيين على أنهم حماس. وعندما شوهدت أعداد هائلة من الفلسطينيين وهم معتقلون ومقيدون ومجردون من ملابسهم الداخلية، قيل إنهم جميعاً كانوا من رجال الميليشيات، حتى عندما لم يكن هناك أي دليل على ذلك. ولتعزيز هذا الجانب، يتم تصوير حماس على أنها مطابقة لداعش، وهي ليست كذلك.

وبعيدًا عن توفير تدفق دقيق وموثوق للمعلومات منذ بداية الحرب، فإن القصص الإسرائيلية الرسمية غالبًا ما تتفكك حتى تحت التدقيق الأساسي. وفي إحدى المناسبات، نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء، أوفير جندلمان، صورة تدعي أنها تظهر فلسطينيين وهم يزيفون الإصابات أمام الكاميرا. المشكلة الوحيدة هي أن المقطع كان من تصوير دراما لبنانية بعنوان "الواقع". كنت تعتقد أنه سيتم حذف هذا على الفور، ولكن تم تركه على الإنترنت. جندلمان، قبل عامين، نشر مقطع فيديو يدعي أنه لحماس تطلق الصواريخ، لكنه كان في الواقع من سوريا.

تحب الدعاية الإسرائيلية تصوير العرب على أنهم مزدوجو الهوية. خذ قصة الدمية في تشرين الأول/أكتوبر. زعمت حسابات إسرائيلية رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللقطات التي تظهر رجلاً فلسطينياً يحمل طفلاً فلسطينياً مصاباً محاصراً في كفن هي في الواقع دمية، وأن حماس نشرت الصورة قبل حذفها. وأظهر تدقيق وسائل الإعلام للحقائق أنه لم تكن هناك دمية وأنها في الحقيقة صبي.

منذ البداية، ظلت إسرائيل تتحدى عدد القتلى الفلسطينيين. لقد نجحت في ضمان انغماس البيت الأبيض، وكذلك معظم وسائل الإعلام الرئيسية، في هذا الأمر، بما في ذلك التصريح بأن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة هي مجرد ذراع لدعاية حماس. ومع ذلك، تظهر تقييمات عمليات القصف الإسرائيلية السابقة لغزة أن الأرقام الفلسطينية الرسمية، في نهاية المطاف، تتطابق بشكل وثيق مع الأرقام الإسرائيلية.

واحدة من أكثر مجالات الدعاية الإسرائيلية فظاعة هي الجبهة الإنسانية. ونفى السفير الإسرائيلي في لندن وجود أزمة إنسانية على الإطلاق. وسيتعامل آخرون مع هذه الأزمة باعتبارها مجرد أزمة إنسانية وليست سياسية ذات عواقب إنسانية. وحتى بعد أن قتلت إسرائيل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني في غزة، 61 بالمئة منهم من المدنيين، يقول المتحدثون الإسرائيليون بشكل روتيني إن هذا يجب أن يوضع على باب حماس، كما لو لم تكن القنابل الإسرائيلية هي التي أسقطت على المدارس والمستشفيات والمخابز. هل يقع اللوم على الضحايا الأطفال الفلسطينيين البالغ عددهم 8000 طفل في موتهم؟

إن الأونروا هي الهدف المفضل للدعاية الإسرائيلية، لأنها وكالة الأمم المتحدة التي تبقي معظم الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة. وزعم حساب إسرائيلي رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن "عشرات الصواريخ التي تم العثور عليها في شمال غزة (كانت) مخبأة تحت صناديق الأونروا"، كما لو أن الصناديق تقدم دليلاً على تواطؤ الأونروا. حتى أن أحد السفراء الإسرائيليين ألقى باللوم على الأونروا في تدمير "مستقبل أجيال الفلسطينيين". هناك أيضًا ادعاء بأن أحد المعلمين في مدرسة تابعة للأونروا احتجز رهينة، لكن الصحفي الإسرائيلي الذي نشر هذا لم يشارك بعد أي تفاصيل مع الوكالة حول هذا الادعاء. ولم يتم تقديم أي دليل لدعم ذلك.

وكان استهداف إسرائيل للمستشفيات موضع خلاف كبير، حيث تعمل الآن ثمانية مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى في غزة. وفي جميع الظروف، باستثناء الظروف الأكثر استثنائية، يعد قصف المستشفيات جريمة حرب. زعمت الدعاية الإسرائيلية أن حماس لديها مركز القيادة والسيطرة التابع لأكبر مستشفى في غزة في الشفاء. ولدعم هذا الأمر، أنشأ قسم المؤثرات الخاصة مقطع فيديو محاكاة لما كان من المفترض أن يبدو عليه هذا الأمر. وحتى الآن، لم يتم العثور على مركز قيادة كهذا.

كان فيديو الممرضة الفلسطينية المزيف TikTok بمثابة ذهب كوميدي في عدم كفاءته، لكنه لا يزال ينتشر على نطاق واسع باعتباره قطعة من المعلومات المضللة. ظهرت ممرضة فلسطينية مفترضة بمكياج طاهر وسط ما كان من المفترض أن يكون مستشفى الشفاء، وادعت أن حماس تدير المكان. كانت اللهجة مروعة. بدت الانفجارات الخلفية وهمية. وسرعان ما تم حذفه.

كل هذا هو الهاء. وقصفت إسرائيل العشرات من أهداف الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات. وكان آخرها مستشفى كمال عدوان الذي دُمر بشكل كامل. ولم تقدم إسرائيل أدلة كافية لتبرير استهدافهم.

والسؤال هو هل تنجح هذه الدعاية؟ هل ساهم في ترسيخ رواية معينة؟ تحظى نقاط الحديث الإسرائيلية بالكثير من الاهتمام، ولكن ربما، مع استمرار هذا الفصل من الصراع، أصبحت مصداقية إسرائيل موضع شك أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك، كما هو الحال في كل حرب تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، على الرغم من كل الدعاية الماهرة وغير البارعة، هناك عامل واحد يحطم ويقوض كل جهودها: الحجم الهائل للدمار الذي لحق بالمناطق الفلسطينية. حتى مجرد عدد قليل من الصور للأنقاض الحضرية الضخمة، والحفر العملاقة، ومناظر المدينة المدمرة، تخبر المحايدين بكل ما يحتاجون معرفته. وهذا ليس عملاً مستهدفًا للدفاع عن النفس، بل هو قصف جماعي طويل الأمد وبلا رحمة على السكان المدنيين الأسرى، لا يقل وحشية عن أي قصف في هذا القرن.