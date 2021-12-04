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إيلاف: عقب تألق المغني المصري محمد حماقي في إحياء أقوى فعاليات موسم الرياض ٢٠٢١ على مسرح ابو بكر سالم وبحضور كامل العدد، قام بالتوجه في اليوم التالي لإحياء إحتفالية عالمية تقام للمرة الأولى بالمملكة وهي إفتتاح النسخة الأولى من سباق" جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1" بحضور أكثر من ٣٠ الف شخص من مختلف الجنسيات العربية والاوربية بالإضافة إلى متابعة ٨٥ مليون حول العالم لفعاليات الحفل لحظة بلحظة ليتربع حماقي بذلك على عرش كبرى وأهم إحتفالات المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

وأحيا حماقي حفل إفتتاح النسخة الأولى لسباق "جائزة السعودية الكبرى لوفورمولا 1" منفرداً بجوار " حلبة كورنيش جدة " حيث صعد على على خشبة المسرح في كامل لياقته مرتدياً ملابس رياضية ومردداً أغنية "نفسي ابقي جنوا" وسط استقبال حافل من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية والاجنبية.

من جانبه وجه حماقي الشكر للحضور لحفاوة الإستقبال وعبر سعادته لتواجده مع أهالي المملكة العربية السعودية في أهم إحتفالاتها وبخاصة " لفورمولا 1" بنسخته الأولى والتي تعد فخراً وانجازاً رياضياً لكل العرب.

وأشعل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار" .. بالإضافة إلى عدد كبير من اغاني ألبوم "يا فاتني" منها " لا ملامة" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



وكان حماقي قد قدم الأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل ١٥٠ قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

كما تعاون حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف ٢٠٢١ مع منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورت نايت" Fortnite الشهيرة عالمياً.



كما يعد أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبوم ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على الانستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

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