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Danny Lawson / PA Media رجل يسير بين الثلوج الكثيفة في منطقة غانيرسايد، شمال مقاطعة يوركشير البريطانية. حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وتُرك الآلاف بدون كهرباء، بعد أن ضربت العاصفة الثلجية أروين أجزاء من المملكة المتحدة Ramzi Boudina / Reuters رجل يدلي بصوته خلال الانتخابات المحلية في العاصمة الجزائرية. إذ سيطر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على الانتخابات التي جرت وسط قلق واسع النطاق بشأن ارتفاع أسعار السلع والسكن والرعاية الصحية. Jack Taylor / AFP مجموعة من قرود مكاك تتسلق على ظهر مصور صحفي في معبد فرا برانغ سام يود في مقاطعة لوبوري بتايلاند، خلال مهرجان (مائدة القرد) السنوي. Anushree Fadnavis / Reuters ضابطة شرطة تحاول قمع احتجلاج لأنصار الجناح النسائي في حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، خلال احتجاج في دلهي. Victoria Jones / Pool / Getty Images ضباط الشرطة يشاركون في حفل تأبين للرقيب مات راتانا في منطقة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن. وكان الرقيب راتانا قد قُتل بطلق ناري على يد مشتبه به مكبل اليدين في مركز احتجاز كرويدون في سبتمبر / أيلول 2020. Giuseppe Cacace / AFP امرأة تشاهد مقطع فيديو في أحد أجنحة معرض إكسبو 2020 في دبي الذي تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا. Fabrizio Bensch / Reuters راقصون من فرقة باليه برلين يرتدون أقنعة للوجه أثناء أدائهم عروضا تجريبية لعرض دون كيشوت في دار أوبرا دويتشه أوبر في برلين. Arif Ali / AFP سرب من الطيور يحيط برجل في يوم ضبابي في مدينة لاهور الباكستانية. Anthony Wallace / AFP إعداد الكيمتشي خلال مهرجان يقام في معبد جوغيسا البوذي في العاصمة الكورية الجنوية سيؤل، ويُصنع الطبق الكوري التقليدي المكون من الكرنب والفجل المخمر الحار ليتم توزيعه على الفقراء في الحي. Alexi Rosenfeld / Getty Images شخصان يتبادلان القبلات بعد لحظات من إضاءة شجرة عيد الميلاد في مركز روكفلر في الحفل السنوي في مدينة نيويورك.