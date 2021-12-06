الإثنين 06 ديسمبر 2021 - 03:00 GMT آخر تحديث : الأحد 05 ديسمبر 2021 - 22:40 GMT الأسبوع في صور: عاصفة أروين الثلجية وانتخابات الجزائر وعروض الباليه في برلين - بي. بي. سي. 0+A-Aقراؤنا من مستخدمي فيسبوك يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوكإضغط هنا للإشتراك رجل يسير بين الثلوج الكثيفة في منطقة غانيرسايد، شمال مقاطعة يوركشير البريطانية. حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وتُرك الآلاف بدون كهرباء، بعد أن ضربت العاصفة الثلجية أروين أجزاء من المملكة المتحدةرجل يدلي بصوته خلال الانتخابات المحلية في العاصمة الجزائرية. إذ سيطر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على الانتخابات التي جرت وسط قلق واسع النطاق بشأن ارتفاع أسعار السلع والسكن والرعاية الصحية.مجموعة من قرود مكاك تتسلق على ظهر مصور صحفي في معبد فرا برانغ سام يود في مقاطعة لوبوري بتايلاند، خلال مهرجان (مائدة القرد) السنوي.ضابطة شرطة تحاول قمع احتجلاج لأنصار الجناح النسائي في حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، خلال احتجاج في دلهي.ضباط الشرطة يشاركون في حفل تأبين للرقيب مات راتانا في منطقة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن. وكان الرقيب راتانا قد قُتل بطلق ناري على يد مشتبه به مكبل اليدين في مركز احتجاز كرويدون في سبتمبر / أيلول 2020.امرأة تشاهد مقطع فيديو في أحد أجنحة معرض إكسبو 2020 في دبي الذي تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.راقصون من فرقة باليه برلين يرتدون أقنعة للوجه أثناء أدائهم عروضا تجريبية لعرض دون كيشوت في دار أوبرا دويتشه أوبر في برلين.سرب من الطيور يحيط برجل في يوم ضبابي في مدينة لاهور الباكستانية.إعداد الكيمتشي خلال مهرجان يقام في معبد جوغيسا البوذي في العاصمة الكورية الجنوية سيؤل، ويُصنع الطبق الكوري التقليدي المكون من الكرنب والفجل المخمر الحار ليتم توزيعه على الفقراء في الحي.شخصان يتبادلان القبلات بعد لحظات من إضاءة شجرة عيد الميلاد في مركز روكفلر في الحفل السنوي في مدينة نيويورك.كلمات مفتاحية :الأسبوع في صور عاصفة أروين الثلجية انتخابات الجزائر عروض الباليه في برلينإيلاف فيالتعليقاتجميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف أظهر التعليقاتأضف تعليقك اُوافق على شروط الإستخدام شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
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