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إيلاف: يستعد الفنان العراقي محمود التركي للإطلالة على جماهير الدورة الخامسة من مهرجان أم الإمارات في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ختام الحفلات الغنائية على كورنيش أبوظبي مساء يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويعمل محمود التركي على إعداد برنامج غنائي سيتضمن أهم وأشهر أغنياته، الى جانب مجموعة من الأغنيات الذي سيقدمها للمرة الأولى.



ويعد مهرجان أمّ الإمارات، المهرجان الترفيهي المتكامل، في دورته الخامسة، و وينظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ويستمرّ من 9 إلى 18 ديسمبر 2021 على امتداد كورنيش أبوظبي، مقدّماً للزائرين ولكلّ أفراد العائلة نشاطات ترفيهية ومحطّات فنّية حيّة.

هذا وكان محمود التركي قد طرح عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب"، أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "ميلادك حبيبي" من كلمات الشاعر محمد الواصف وتوزيع و ماسترينغ الموزع زيد نديم، متضمنة كلمات جميلة عاطفية فيها مشاعر المحبة العشق، خاصة وأنها تحمل تهنئة بعيد ميلاد المحبوب.

