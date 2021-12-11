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إيلاف: وصل الفيلم الوثائقي المصري "كباتن الزعتري" للقائمة الطويلة المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.

وفي الوقت نفسه يعرض في مهرجان كيالا بالهند لتتواصل رحلته مع المهرجانات، كما يتواصل عرضه تجارياً في مصر وأميركا، وكندا، وأوروبا، والهند في الوقت ذاته.

وبهذا يواصل الفيلم "حصد الجوائز والترشيحات، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل من الدورة التاسعة لمهرجان أجيال وجائزة الهلال الذهبي".

كما اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر بطليه السوريين محمود داغر وفوزي رضوان ليصبحا سفيرين للبطولة.

وكان الفيلم قد حصد نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي وثائقي، بالإضافة لتنويه خاص من أيام قرطاج السينمائية.

العمل من إخراج وإنتاج علي العربي، ويتناول قصة حقيقية لمحمود داغر، 23 عاماً، وبطل الفيلم الآخر فوزي رضوان قطاميش وحلمهما باللعب للمنتخب السوري لكرة القدم والاحتراف.. الفيلم قدمهما كبطلين طبيعيين لهما انكسارات ونجاحات وإخفاقات وأحلام لكنهما يسعيان بكل قوة للنجاح.. إنه فيلم مشوق ومليء بكل عوامل الجذب رغم كونه فيلماً وثائقياً، لكنه يستطيع منافسة الأفلام الروائية بعرضه التجاري لما يحتويه من معانٍ وأحداث مشوقة وإيقاع متدفق وسريع لا يمكن أن تشعر معه ولو للحظة واحدة بالملل.

أخرج العربي فيلمه بعد رحلة دامت 6 سنوات كاملة في صناعته تنقَّل فيها بين القاهرة وبين أيام تصويره في مخيم الزعتري بالأردن مع شابين صغيرين هرباً من المذابح المتتالية بدرعا في عام 2013، ويحملان بين جنباتهما الرغبة في احتراف كرة القدم.