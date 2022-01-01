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إيلاف: استقبل الفنان الإماراتي حسين الجسمي العام الجديد 2022 في جزيرة الماريه بأبوظبي بحضور الآلاف من جمهوره من مختلف الجنسيات والثقافات، وتفاعل حمل الكثير من البهجة والمحبة مع أنغام أغنياته المتنوعة التي أداها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو د. سعيد كمال.

وقدم الجسمي كعادته بعزفه وغنائه على آلة البيانو أغنية "انا لها شمس"، أتبعها بأغنيته الجديدة "ما بحِبّك"، لتشكل لدى الجمهور حاله استثنائية مفرحة، خاصة وأنها كانت من مفاجآت الحفل المتعددة.

وعبر حسين الجسمي من خلال حساباته على منصات التواصل الإجتماعي عن سعادته بالحضور الرائع والتفاعل الايجابي، قائلاً: "رسمنا لوحة رائعة الجمال بحضوركم وتفاعلكم أحبابنا في استقبال العام الجديد 2022 في أبوظبي.. عام سعيد".

وشكر الجسمي شركة مبادلة للاستثمار على التنظيم الرائع لاحتفالية رأس السنة، والتي شاركه بها الفنانة إليسا والفنانة بلقيس، في الساحة الجنوبية بجزيرة الماريه في العاصمة أبوظبي.