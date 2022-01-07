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يارا حرب من بيروت: في لقاء خاص لإيلاف مع الممثل اللبناني "سعيد سرحان" إنطلق الحوار من دور "علي" المهم في مسلسل "الهيبة" الذي جعل الناس ينادونه بـ "علي" وليس سعيد، وأخبرنا عن أهمية هذا العمل بالنسبة له الذي عرفه على المخرج سامر البرقاوي وشركة الصباح للإنتاج الذين كان لهما الفضل الكبير بإطلاقه عربيًا وعالمياً، عبر شخصية "علي" ومن ثم عبر دوريه في "باب الجحيم" و"بارانويا".

وتحدث سعيد عن فيلم "الهيبة" الذي سيتوج الأجزاء الخمس في السينما، وعن تسخير كل قدراته لهذا الفيلم الذي سيبدأون بتصويره قريباً.

كما وتطرقنا بالحديث عن دوره المشوق والمركب في مسلسل "بارانويا" الذي يجسد فيه شخصية طبيب نفسي، فتحدث عن تفاصيل هذهالشخصية وأبعادها. ونوه بمحبته الكبيرة للنجم قصي خولي بطل العمل وعن تفاصيل لقاء الشخصيتين في المسلسل.

هذا وأفصح لنا سعيد عن تفاصيل تحضيره لكل شخصية قبل بدء التصوير، وتكلمنا عن فيلم "بيروت هولدوم" الذي صوره في ال2017 وشارك مؤخراً في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية، فأخبرنا عن سبب تأخر عرض الفيلم ٤سنوات، وعن الدور الصادم الذي يطل به في هذا الفيلم بشخصية مسابق دراجات نارية يراهنون عليه طيلة الوقت.

وتحدث لإيلاف عن الصعوبات والمخاطر التي تعرض لها خلال التصوير. وأكد أن الفيلم يحمل رسالة مهمة ويتناول موضوع المراهنات في بيروت والعيش فيهاوسط كل المشاكل الإجتماعية والسياسية وعلى رأسها مشكلة الإنفجارات. مشدداً على أنه كتب ونفذ بطريقة رائعة وإذا أعطي المساحة اللازمة سيحقق جماهرية عالية لأن فيه كل مواصفات النجاح.

