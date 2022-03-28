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بعد أن كان ظهور الفنانين والفنانات وتبخترهم على البساط الأحمر في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي محدودا بسبب قيود كوفيد 19، استعاد الحفل هذا العام تألقه مع عودة النجوم في أبهى أثوابهن وحللهم.

Getty Images ألانا هايم

بدت ألانا هايم، بطلة فيلم "ليكوريش بيتزا"، ، في إطلالة كلاسيكية بثوب رقيق متعدد الطبقات بالترتر، مقترن بصندل فضي بسيط وطلاء أظافر بلون فاتح. عندما ننظر إليها، نعتقد أننا أمام حورية بحر بهية.

Getty Images جيسيكا تشاستين

كان الترتر أيضا يزين ثوب جيسيكا تشاستين بتنورته الطويلة الواسعة، وتموجاته التي توحي بأزياء حفلات الرقص الكلاسيكية. يختلف الثوب تماما عن ثياب الثمانينات التي كانت ترتديها في فيلم "عينا تامي فاي" الذي فازت عنه بجائزة أوسكار أفضل ممثلة لهذا العام.

Getty Images كودي سميت ماكفي

تخلي كودي سميت ماكفي، المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد، عن خيار حلة السهرة السوداء، واختار حلة وقميصا من اللون الأزرق الفاتح. ولاستكمال إطلالته ارتدى سلسلة فضية وقرطا. كما ارتدى حذاء بكعب عال يزيد من طوله عدة سنتيمترات، على الرغم من أنه طويل القامة 187 سنتيمترا.

Getty Images إميليا جونز

تألقت إميليا جونز، بطولة فيلم "كودا" الفائز بجائزة أفضل فيلم، على البساط الأحمر في ثوب ذهبي يحتضن قوامها ويكشف الخصر.

Getty Images تيموتي شالوميه

أما تيموتي شالوميه فتخلى عن رسمية ربطة العنق والقميص تماما، واكتفى بسترة سوداء موشاة بالترتر تكشف صدره العاري.

Getty Images زيندايا

واختارت زيندايا، التي شاركت شالوميه بطولة فيلم "ديون" قميصا حريرا قصيرا أبيض اللون مع تنورة فضية مطرزة، وتحلت بالكثير من الأساور لإضفاء المزيد من البريق.

Getty Images كريستين ستيوات

اختارت كريستين ستيوارت، التي رشحت لأفضل ممثلة عن دورها الذي تجسد فيه الأميرة ديانا في فيلم "سبنسر"، إطلالة جريئة، فارتدت سروالا قصيرا وقميصا مفتوحا من الشيفون الأبيض وسترة سوداء، مع تصفيفة شعر جريئة. وانتعلت حذاء أنيقا عالي الكعب.

Getty Images بيلي إيليش

أما بيلي إيليش فقررت أن تختار صيحة الفساتين ذات الكشكشة، فارتدت ثوبا طويلا مستوحى من العصر الفيكتوري. أما شعرها فاختارت له اللون الأسود الفاحم ليتناسب مع زينتها بالكحل الأسود. فازت الأغنية الرئيسية لفيلم جيمس بوند "لا وقت للموت" التي تغنيها إيليش بجائزة أوسكار لأفضل أغنية.

Getty Images أريانا ديبوز

فازت أريانا ديبوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة الحي الغربي". وبعد أن أبهرتنا بدرجات مختلفة من اللون الأصفر في حفل توزيع جوائز البافتا واختيار النقاد لهذا العام، اختارت اللون الأحمر الساطع لثوبها في حفل توزيع جوائز الأوسكار. وبدت أنيقة في استرخاء مرتدية سروالا واسع الساق وقميصا مماثلا. أضافت عباءة فضفاضة لمزيد من التألق.

Getty Images فينوس وسيرينا ويليامز

حضرت نجمتا التنس فينوس وسيرينا ويليامز حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث رُشح فيلم "الملك ريتشارد" المستوحى من تدريب والدهما لهما لتصعدا كاثنتين من أفضل بطلات التنس في العالم. ارتدت فينوس فستانًا أبيض مع أساور من الحلي الفضية. واختارت سيرينا فستانًا ورديًا مزينًا بأزهار سوداء مطرزة وقفازات من الدانتيل الأسود.

Getty Images لوبيتا نيونغو

وتأتي لوبيتا نيونغو بإطلالتها المتميزة في حفل هذا العام بثوب ذهبي ذي تنورة واسعة أما أعلى الثوب فيزدان بعدد من الزهرات الوردية المتلألئة.

Getty Images أوليفيا كولمان

اختارت النجمة البريطانية أوليفيا كولمان، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "الابنة المفقودة" فستانا كلاسيكيا فضي اللون تضفي عليه تموجاته بهاء ورقة.

Getty Images جيسون موموا

ازدانت سترة جيسون موموا بمنديل باللونين الأزرق والأصفر، لوني العلم الأوكراني.

Getty Images نيكول كيدمان وكيث أوبرايان

رُشحت نيكول كيدمان لجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها للممثلة والكوميدية لوسيل بول لكنها خسرت أمام جيسيكا تشاستين. سارت كيدمان على البساط الأحمر مع زوجها كيث أوربان، الذي كان يرتدي حلة كلاسيكية. وارتدت كيدمان فستانًا رماديًا بدون حمالات، يزدان بخصر وذيل ملفتين للنظر.

Getty Images

إطلالة جريئة لدانيال كالويا، أحد الفائزين في العام الماضي، حيث ارتدى سترة باللون الأزرق المخضر. وجاءت طية صدر السترة سوداء، متناغمة مع لون قميصه. وارتدى خاتما ذهبيا ضخما.

Getty Images ماغي جيلينهال وجيسي باكلي

التقت جيسي باكلي، التي رشحت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "الابنة المفقودة" ، بمخرجة الفيلم، ماغي جيلينهال، على البساط الأحمر. ارتدت باكلي ثوبا فاتحا، بينما اختارت جيلينهال ثوبا أسود يكشف الكتف مع زخرفة ذهبية.

Getty Images ويل سميث

بدا ويل سميث وكأنه سيد انجليزي أنيق بحلته السوداء، قبل أن يصفع مقدم الحفل كريس روك وقبل أن يفوز بجائزة أفضل ممثل.

Getty Images ميغان ثاي ستاليون

ارتدت نجمة الراب، ميغان ثاي ستاليون، فستانًا انسيابيًا باللونين الأزرق والفضي يظهر الخصر، مع طلاء أظافر بلون الخوخ وعقصة شعر أنيقة. متناسقة مع لون الأظافر وعقدة أنيقة.

Getty Images راتشل زيغلر

دُعيت راتشل زيغلر، بطلة فيلم "قصة الحي الغربي" للحفل في آخر لحظة، وقالت إنها ليست متأكدة مما سترتديه. لحسن الحظ، ارتدت هذا الفستان الأسود الأنيق المزيّن بالخرز مع حزام خلفي معقود.

Getty Images

بدا بيل موراي أنيقاً في قميص أبيض وأسود مع وشاح منقّط وقبعة بزخرفة جلدية. أما تمثال الأوسكار الصغير الملفوف في الورق الفضي في جيبه فكان مصنوعا من الحلوى. لقد كان حفلًا طويلا، وربما شعر بالجوع في ختامه.