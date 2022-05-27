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إيلاف: أثارت الفنانة العراقية كادي القيسي ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورة "سيلفي" مع والدها قبل وفاته بوقت قصير.

وتعرضت الفنانة الشابة لانتقادات وهجوم من قبل المتابعين الذين اعتقدوا أن الصورة لجثمان والدها، واتهمت بتعمد نشر الصورة من أجل البحث عن "التريند" دون احترام لوالدها.

وبعد تصاعد حملة الانتقادات، نفت الفنانة العراقية كل ما تردد حول الصورة، قائلة: "أول شي الأب أبويه وأني حرة، وثاني شي الصورة آخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض".

ولكن هذا الرد لم يقنع الكثير من المتابعين اللذين يرون أن الهجوم الذي تعرضت له الفنانة العراقية، أمر طبيعي بسبب الكلمات التي كتبتها على صورتها مع والدها، حيث كتبت على الصورة: "ترحموا لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعادت مرة أخرى لتنعيه بصورة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستغرام"، قائلة: “إنّا لله وإنا إليهِ راجعون الله يرحمك يا أبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين".

بدأت كادي القيسي، مسيرتها عبر تقديم بعض من تصاميم الأزياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت عدد من الإعلانات على القنوات المحلية، لتدخل فيما بعد مجال التمثيل، إذ بدأت مسيرتها بدور صغير في المسلسل الإماراتي ”على قد الحال“، وتم ترشيحها للمشاركة في إحدى المسرحيات "صينية القشور"، لتخوض أولى تجاربها في عالم السينما عام 2020، بفيلم ”نحس إكس لارج".