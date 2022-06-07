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إيلاف من الظهران: تواصل المخرجة فايزة أمبة تألقها السينمائي هذا العام ومازالت تحصد نجاحاتها التي حققتها 2021. إذ تشارك في مهرجان أفلام السعودية بفيلميين هما "نور شمس" والفيلم الوثائقي "جوي".

"نور شمس" في حكايا الطبقات المهمشة

فيلم "نور شمس" يروي قصة "شمس" التي تعمل كسائقة "أوبر" في مدينة جدة السعودية، ورغم المصاعب التي تمر بها من أجل توفير حياة آمنة لها ولابنها، إلا أنها تصطدم برغبته في السفر بعيدا عنها من أجل تحقيق حلمه.

الفيلم يتطرق وربما للمرة الأولى في السينما السعودية لموضوع أبناء المقيمين، وهو موضوع غير معتاد طرحه ولفت الأنظار لقضية غائبة عن الجميع، والجميل أنها طرحت بذكاء وسلاسة بعيدا عن المباشرة الفجة.

يكشف حوار الفيلم عن العديد من المشكلات الإجتماعية كالتمميز العنصري والمناطقي، وعدم حصول الإبن على الجنسية. وهو من بطولة الممثلة المسرحية عيشة الرفاعي في تجربتها السينمائية الأولى ومغني الراب أحمد صدام، والذي سبق أن شارك في فيلم "شمس المعارف" الفيلم شارك في أكثر من مهرجان سينمائي ونال تنويها ً خاصا ً في مهرجان الجونة السينمائي.

"جوي" سينما الحارة

فيلم"جوي" هو الثاني لفايزة أمبة في مهرجان أفلام السعودية والذي سبق أن عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بديسمبر الماضي .

(جوي الأفلام) تلك العبارة التي نطقها الطفل كانت شرارة الفيلم الوثائقي الذي تم صنعه أثناء تصوير فيلمها القصير (نور شمس) حيث رأت المخرجة مدى انبهار الشباب في الشوارع بعالم السينما فأرادت إرضاء فضولهم، وبالفعل قامت بعمل وثائقي "جوي" فكانت فرصة لأربعة من الشباب للاقتراب من هذا العالم السينمائي الساحر الأخاذ.

صور الفيلم في ثلاثة أحياء داخل مدينة جدة وهي "الهنداوية والسبيل والسويس" وشارك معها فيه العديد من المخرجين السعوديين المهمين وائل أبو منصور ،حسام الحلوة ، محمد المحمود ، اضافة لمشاركة النجم الشاب براء عالم .

التلقائية العالية والاداء التمثيلي لجميع المشاركين كانت أحد أهم ميزات العمل إضافة لكونه ساهم في توثيق لحواري وأحياء الجدة القديمة بجميع تفاصيلها سينمائيا.

بهذين العملين إضافة لفيلمها السابق "مريم " تواصل فايزة أمبة خطواتها السينمائية المميزة وتجعل جميع محبي السينما والمهتمين منتظرين عملها السينمائي القادم خاصة وأننا أمام مخرجة تجمع مابين صفتين الثقافة والمعرفة، بجانب حرفيتها ومهنيتها العالية.