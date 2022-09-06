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إيلاف: شهد فيلم نزوح للنجمة كندة علوش والمخرجة سؤدد كعدان عرضه العالمي الأول بمسرح سالا جياردينو في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث يشارك في مسابقة Orizzonti Extra في النسخة 79 من المهرجان.

وقد لقى العمل حفاوة شديدة من الجمهور في عرضه الأول بحضور أبطاله النجمة كندة علوش، والنجم سامر المصري، والمخرجة سؤدد كعدان.

تدور أحداثه في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة زجل للإنتاج (سؤدد كعدان)، و شركة بيركلي ميديا جروب ( يو فاي سوين) و يشارك في الانتاج أكس نيلو ( مارك بوردور) ، ويشارك في بطولته مع كندة، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.

يذكر أن علوش سوف تستكمل جولتها بالمهرجانات العالمية بعد أيام من انتهاء مهرجان فينيسيا وذلك من خلال مشاركتها في بطولة فيلم السباحتان الذي تم اختياره لافتتاح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته لهذا العام.

يقدم السباحتان القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة مارديني اللتين اضطرتهما الحرب إلى الهرب من دمشق بالسباحة عبر أمواج البحر المتوسط وصولاً إلى المنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو عام 2016. الفيلم من إخراج سالي الحسيني ويشارك في بطولته مع الممثلة السورية كل من الشقيقتين منال وناتالي عيسى، علي سليمان، وأحمد مالك مع جيمس كريشنا فلويد وماتياس شوايغوفار.