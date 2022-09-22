قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: كانت المغنية وكاتبة الأغاني والعازفة غوينيث دورادو تبلغ من العمر 10 سنوات فقط عندما أذهلت المنطقة بعد أن أصبحت واحدة من المتأهلين للتصفيات النهائية في أول نسخة من برنامج "Asia’s Got Talent (AGT)" ، والذي تم بثه من سنغافورة في عام 2015.

أصبح البرنامج بلا شك نقطة انطلاق لدورادو لتعرض موهبتها أمام جمهور عالمي. عندما قدمت اغنية "تيتانيوم" في النهائيات.

قالت دورادو لشبكة ABS-CBN News: "في ذلك الوقت ، كان من الواضح جدًا أن صوتي لا يزال صغيرًا جدًا". "ولكن بفضل مدربي بعد ذلك ، تطور صوتي. لقد تعلمت الكثير من الدراسة وطبقته على أدائي في الغناء.

"تعلمت التنفس والوضعية وكيفية الوقوف أثناء الأداء على خشبة المسرح. تعلمت تقنيات الصوت. لقد تحسن صوتي كثيرا. لمست تطوري وصوتي أصبح أكثر امتلاء الآن ".

وأضافت: "أنا فنانة جديدة الآن". "لست طفلة" AGT "بعد الآن".

المسرح الموسيقي

في عام 2016 ، غامرت دورادو في الأداء المسرحي وحصلت على دور في المسرحية الموسيقية "آني" مع كريستال بريمر في دور البطولة. في العام التالي ، لعبت دورادو دور أحد أطفال فون تراب في "صوت الموسيقى" ، الذي أقيم في منتجع وكازينو سولير. كانت لويزا ، بينما كانت أختها الصغرى ، فالين ، جريتل.

قالت دورادو: "أنا منفتحة جدًا على تجربة أداء مسرحية موسيقية أخرى". "آمل في تجربة أداء أخرى. أنا لا أستهدف في الواقع أي شيء على وجه الخصوص ، طالما كان الدور مناسبًا".

في 3 سبتمبر الماضي ، أصدرت دورادو أغنيتها المنفردة الأولى ، "Tulala" ، والتي كتبتها أيضًا بناءً على تجربتها الخاصة.