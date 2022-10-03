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إيلاف: بعد خمسة أجزاء ناجحة جداً من مسلسل "الهيبة" الذي حقق نجاحاً جماهيريًا ضخمًا في العالم العربيّ، أطلقت شركة "سيدرز آرت" ـ صبّاح إخوان فيلم الهيبة في العاصمة اللبنانيّة بيروت، بحضور نجوم العمل الى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والممثلين والكتّاب والمخرجين وأهل الصحافة والإعلام ومحبّي مسلسل “الهيبة” من المعجبين الذين توافدوا بشكل كبير ليلتقطوا صوراً تذكارية مع أبطال هذا العمل.

فبعد إطلاق فيلم “الهيبة” في دبي، أبو ظبي والاردن، تواجد أبطال العمل في لبنان وإختاروا بيروت كوجْهتهم الرابعة إستعداداً لإطلاق فيلم الهيبة في الصالات اللبنانية،بعد طول إنتظار من قبل جمهور ومحبي هذا العمل الذين تابعوه بأجزائه الخمسة.

وكاميرا إيلاف كانت طبعاً حاضرة على السجادة الحمراء في حفل إفتتاح فيلم الهيبة الذي أُقيم في "سينما سيتي" بأسواق بيروت، وأجرت مقابلات شيقة خاصة ودردشات مميزة مع كل من منتج العمل صادق الصباح، بطل العمل النجم السوري تيم حسن، بطلة الفيلم الممثلة اللبنانية زينة مكي، مخرج العمل سامر البرقاوي، والممثلين النجوم محمد عقيل، ناظم عيسى، تقلا شمعون، جورج خباز وكارين رزق الله.

وبعد المقابلات الإعلامية توجه النجوم إلى الصالة المخصصة لعرض الفيلم، حيث إفتتح منتج العمل صادق الصباح بكلمة عن العمل تحدث فيها بشكل مختصر متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجميع، ليعطي الكلمة لبطل العمل تيم حسن الذي توجه بكلمة من القلب للشعب اللبناني، معبراً عن حبه الكبير لهذا الشعب ولبيروت ومشواره الطويل مع لبنان، وعن سعادته بإفتتاح فيلمه مع جمهوره، آملاً بدوره أن يكون الفيلم على مستوى توقعاتهم وينال إستحسان وإعجاب الجميع. خاتماً كلمته بمزحة توجه بها الى كل الحاضرين قائلاً: ”من يستطيع أن يعيد لي اموالي من البنك له حصة ١٠٪ منها”.