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إيلاف: على هامش تواجده في المملكة العربية السعودية لحضور "مهرجان الغناء بالفصحى" التقت إيلاف بالموسيقار المصري يحيى الموجي الذي أشاد بفكرة تخصيص مهرجان غنائي يحتفي بلغة القرآن، مبدياً إعجابه بالعديد من الأصوات المشاركة فيه كعزيزة جلال، عبادي الجوهر، أصالة نصري، فؤاد عبد الواحد، وأميمة طالب.

وفي الوقت الذي رأى فيه الموجي أن مصر تراجعت فنياً، أصبحت حفلات الرياض حديث العالم العربي.

وعند سؤاله عن رأيه بالأغنية الخليجية قال إنها لا تزال محافظة على مستواها وتحدث عن تعاملاته الكثيرة مع الموسيقار طلال مشيداً بألحانه التي تذكرنا بالعصر الذهبي للفن.

إختار الموجي الفنان محمد عبده كصوت خليجي مفضل لديه، وأثنى على كونه محافظ على صوته ولم يتغير بفعل الزمن، بالإضافة لإعجابه بعبد المجيد عبدالله وعبادي الجوهر.

ومن بين الحانه الخليجية الأقرب الى قلبه الأغنية التي تعاون فيها مع نجاة الصغيرة.

وعن طموحه قال أنه يتمنى أن يرتقي بالأغنية العربية الى العالمية من خلال التوزيع والتنفيذ الموسيقي.

وأبدى أسفه على أصوات مصرية لم تأخذ حقها كمحمد الحلو، محمد ثروت، وعلي الحجار.

المزيد من التفاصيل في هذا اللقاء المصور: