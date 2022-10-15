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إيلاف: تستعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لبدء تصوير مسلسلها الجديد "وأخيراً" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2023، وويجمعها مع الفنان قصي خولي مجدّداً.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الموثق على تويتر عبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان السوري مجرة اخرى قائلة: "سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي صديقي وأخي وزميلي يلي بفتخر فيه وبعرف إنه رح يكون مسلسل بروح جديدة وثنائية مميزة". وأضافت: "رح نعمل كل جهدنا حتى نفاجئكم بشي حلو متل كل سنة".

من جهته، رد قصي خولي قائلاً: "بكبر فيك وبشراكتك يا حبيبتي وإن شاء الله منقدر نقدم شيء جديد ومختلف ومهم السنة برمضان ‏‫الله ولي التوفيق".

وسبق أن نشرت الممثلة اللبنانية صورة لها تتوسط فيها طفليها ممسكة بنص العمل وعلقت: "أحلى شيء.. قراءة نص وولادي بحضني. شكراً يا رب على هل النعمة". معلنة بذلك عن إسم المسلسل وهو من تأليف السوري بلال شحادات وإخراج أسامة الناصر، ومن إنتاج شركة الصباح.