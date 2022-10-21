قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خبر مشاركتها بأول حفل لها في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض، بأنه حلم يتحقق، موجهة الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ.

وجاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر قالت فيها: "كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض".

وأضافت: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك.. جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال..بشوفكن".

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية كان قد أعلن عن موعد حفل النجمتين إليسا وهيفاء في السعودية بنشر ملصقه عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليه قائلاً: "تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض".

من جهتها أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن خبر مشاركتها بالحفل بتغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر قالت فيها: "كل مرة بالرياض كأنه أول مرة، شو هذا الشعور الحلو إنه ألتقي فيكم من جديد وشوف كل تعليقاتكم على الحدث المنتظر، وعلى قد ما بتحبوني بخاف، وعلى قد ما بشتقلكم بغني".