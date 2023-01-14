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إيلاف: بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و"مجموعة MBC"، تتواصل التحديات بين المواهب في خطوة أخيرة قبيل انطلاق العروض المباشرة الأسبوع المقبل ضمن برنامج "سعودي آيدول" على MBC1 و"MBC العراق".

إثر انتهاء تحدي المجموعات، تأهل 27 مشتركاً إلى حلقة المرور الأخير. هنا، يقف كل مشترك منفرداً أمام النجوم- أعضاء لجنة التحكيم الرباعية المؤلفة من أصيل أبو بكر، أصالة، أحلام وماجد المهندس، ليؤدي كل منهم أغنيته، ثم يبقى مترقباً للنتيجة التي ستظهر في المساء.

في هذه المرحلة، تأهل 14 مشتركاً فقط إلى أولى حلقات العروض المباشرة، 12 مشتركاً بحسب قوانين البرنامج، ثم أضيف صوتان إضافيان لمشتركين اثنين استثنائياً، نظراً لتميزهما. وبعد هذه الحلقة، سينتهي دور اللجنة، وتبدأ مهمة الجمهور الذي سيحدد من خلال التصويت المشتركين الذي سيستمرون في المنافسة، ومن منهم سيغادر البرنامج.



تفاصيل الحلقة ومجرياتها

استقبل مقدم البرنامج راجح الحارثي المشتركين الـ 27 ليبلغهم أن هذه الحلقة ستشهد مرورهم مرة جديدة وأخيرة أمام اللجنة في غناء منفرد، وفيها سيتمكن 12 منهم فقط من حجز بطاقاتهم إلى العروض المباشرة، بينما سيكون المرور الأخير لبعضهم الآخر وستنتهي رحلتهم في البرنامج.

باتت المنافسة أشدّ، وزادت حدة التوتر والترقب عند المشتركين والنجوم أعضاء لجنة التحكيم، الذين عليهم اختيار الأفضل بين الأفضل.

على المشتركين اختيار واحدة من ثلاث أغنيات اختيرت لهم، كل منهم سيضع يده على جهاز السكانر (الماسح الضوئي)، وستظهر الخيارات الثلاثة على الشاشة أمامه، وعليه اختيار الأغنية خلال 15 ثانية فقط، وإذا لم يفعل خلال الوقت المحدّد له، سيتمّ اختيار الأغنية له عشوائيًّاً. وبعد هذا الاختيار، لديهم يوم كامل للتدرّب على الأغنية قبل أدائها أمام اللجنة مساء. وقد جاءت خيارات المشتركين على الشكل التالي:

سالم العطوي: "في غربتي" لخالد عبد الرحمن، ثم أربعة مشتركين اختاروا "زمان الصمت" لطلال مداح، هم عبد الرحمن عاطف، ابراهيم الدواليبي، ابراهيم الدربي، فهد الجمهور، واختار سعد النجعي "يا سيد بدري" لعبادي الجوهر، واختار علي النمر "سر حبي" لأبو بكر سالم. ووقع اختيار همس فكري وأفنان العبد الله على أغنية "اليوم يمكن تقولي" لابتسام لطفي، واختار عبد الله العميري وسعد الكلثم وسيف أحمد وجابر عثمان، أغنية "ريانة العود" لمحمد عبده. أما خالد الغريب وزياد لحظة، فقد اختارا "شاب الشعر" من الفولكلور، واختارت ذكرى الهادي ورناد المهدي أغنية "يوجعونك" لأنغام. ووقع اختيار منى حسن وشوق أيمن ولولوة الفيصل وفوز الشمراني على أغنية "مثل النسيم" لنوال الكويتية، بينما اختارت سارة اليوسف أغنية "أبشرك" لأسماء لمنور".

وكانت مهمة المشتركين الذين اختاروا أداء الأغنية نفسها، أكثر صعوبة، لأن عليهم أن يتميزوا لإقناع اللجنة للانتقال إلى الحلقة المقبلة.

مرور المشتركين أمام اللجنة

حان الوقت للمهمة الأصعب المتمثلة في اختيار المتأهلين إلى العروض المباشرة. بدأت المشاورات لاختيار الأصوات الأفضل في لحظات الحسم. هنا، سلك كل مشترك الطريق إلى المكان حيث ينتظره الحكام، لإعلان النتيجة، لكن المسافة التي يُمكن قطعها في ثوانٍ، شعر المشتركون أنها طويلة جداً ولا تنتهي، لأن القرار الذي ينتظرهم مصيري. وقد تأهل إلى العرض المباشر الأول 14 مشتركاً:

• عبد العزيز مانع

• سعد الكلثم

• فهد الجمهور

• همس فكري

• منى حسن

• عبد الله العامري

• ريناد المهدي

• ذكرى الهادي

• سعد النجعي

• ماجد العويد

• ساره اليوسف

• سيف أحمد

• إبراهيم الدربي

• زياد عبد القادر

كراسي إضافية

فقد اختارت اللجنة الأصوات الـ 12، التي تتأهل للعروض المباشرة. وبالتالي، ما من حظوظ لانتقال مشتركين آخرين، لذلك فقد عبد الله العامري وسعد النجعي الأمل، بأن يكون لديهم فرصة الانتقال إلى الحلقة القادمة، لكن عند وقوفهم أمام اللجنة فوجئوا باختيارهم، عبر وضع كرسيين إضافيين إلى كراسي المشتركين، وإعطائهما بطاقتين إضافيتين لهما للغناء في العروض المباشرة.

هكذا، تنتهي رحلة وتبدأ رحلة جديدة للذين نجحوا بالتأهل لمرحلة العروض المباشرة، لكن الرحلة إلى تحقيق الحلم ما زالت طويلة، إذ يستمر المشتركون بالمنافسة وأمامهم تحد جديد، هو الغناء مع الفرقة الموسيقية مباشرة أمام ملايين المشاهدين في العروض المباشرة، وسيكون الفيصل فيها هو الجمهور الذي سيحدد عبر تصويته أسماء المشتركين الذين سيجتازون الحلقات الواحدة تلو الأخرى، إلى حين تتويج واحد منهم فقط بلقب "سعودي آيدول"، فمن سيكون الفائز؟

الجدير بالذكر أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل، تطلّ سارة مراد على مسرح البرنامج، بينما يرافق راجح الحارثي المشتركين في الكواليس قبيل ظهورهم أمام اللجنة والجمهور. كما تنطلق تزامناً حلقات "سعودي آيدول إكسترا"، لتغوص في كواليس البرنامج وتحضيرات المشتركين للعروض المباشرة، ومتابعة المدرّبين والنجوم لهم عن كثب.

 تنطلق العروض المباشرة من برنامج "سعودي آيدول"، يوم الأربعاء 18 يناير، في تمام الساعة 09:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

 يبدأ عرض برنامج "سعودي آيدول إكسترا"، يوم السبت 21 يناير الساعة 08:30 ليلاً بتوقيت السعودية.

