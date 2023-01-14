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إيلاف: تستأنف الممثلة المصرية منة شلبي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "تغيير جو"، في لبنان أمام كاميرات المخرجة مريم أبوعوف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد نظرت يوم الخميس الماضي بمحاكمة الفنانة المصرية في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور وعضوية المستشارين أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد خميس.

بدأت وقائع جلسة المحاكمة في الحادية عشرة صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، وإثبات حضور الدكتور محمد بهاء أبوشقة، دفاع منة شلبى، الذي أشار إلى حضوره بوكالة عن موكلته، بينما تلا ممثل النيابة أمر الإحالة وطالب بتوقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي قدم دفوعا قانونية لتبرئة ساحة المتهمة من الاتهامات المنسوبة إليها، ودفع ببطلان التفتيش، وما أسفر عنه من أدلة، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش تمت بمعزل عن المتهمة.

وذكر أبوشقة أن التفتيش الجمركي لحقائب الركاب عقب هبوطهم من الطائرة يكون مسؤولية مأمور الجمارك وأمام مرئ الراكب وهذا لم يحدث بالنسبة لموكلته، مستندا إلى أقوال شهود الإثبات، قائلا: «إن شاهد الإثبات الأول قال في التحقيقات إن دوره انحصر بفحص جواز سفر المتهمة، كما طلب منها تمرير الحقائب على جهاز الأشعة».

بينما جاءت أقوال شاهد الإثبات الثانى في التحقيقات بأنه شاهد أجسامًا داخل حقائب المتهمة عند وضعها على جهاز الأشعة.

ودفع المحامي ببطلان عملية التحريز الأولى التي قام بها المأمور الجمركي يوم 25 نوفمبر الساعة الثانية عشرة ظهرا، إضافة إلى إصدار قرار من الجمارك بتشكيل لجنه من 3 أعضاء، وتبين أن أحد أعضائها المذكور في التشكيل خلا اسمه من التقرير.

وتابع أن الصفحة رقم 44 من التحقيقات أشارت إلى أن عملية التفتيش تمت في منطقة ملاحقة لجهاز الأشعة، وتكرر هذا على لسان كل من سئلوا في التحقيقات على حد قول الدفاع.

وتحدث الدفاع خلال مرافعته عن كاميرات المراقبة داخل مطار القاهرة الجوى مبديا اندهاشه من أن مسؤول المطار عندما طلبت منه النيابة إرسال محتوى كاميرات المراقبة، لم يرسل سوى محتوى الكاميرا رقم 14 وهى التي ظهرت فيها المتهمة لمدة دقيقة و27 ثانية عند وضعها الحقائب على جهاز الأشعة، إلا أنها اختفت عن الكاميرات لمدة 42 دقيقة وهذا يشير إلى صحة أقوالها في التحقيقات بأنه عقب هبوطها من الطائرة القادمة من نيويورك تم استيقافها وبفحص الحقيبة سألها عن علبة داخل حقيبتها فأخبرته بأنها علبة تحوى أدوات التجميل وتم اصطحابها إلى غرفة منفردة.

واستكمل الدفاع مرافعته بأن النيابة خاطبت المسؤولين في المطار، وطلبت منهم إرسال باقى كاميرات المراقبة، إلا أنهم أوضحوا أن الكاميرا رقم 14 المرسل محتواها هي التي التقطت المتهمة.

وأوضح الدفاع خلال مرافعته أن الحرز امتدت إليه يد العبث، مشيرا إلى أن الصفحة 16 من التحقيقات ذكر بها أن عدد الأكياس المحرزة 16 كيسا في حين أن تقرير المعمل الكيماوي أوضح بأن عدد الأكياس 12 كيسا.

والتمس الدفاع في نهاية مرافعته براءة موكلته من الاتهامات المنسوبة إليها.

كانت النيابة العامة في 21 ديسمبر 2022 أحالت الفنانة منة شلبى للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وفى اليوم التالى حددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم الخميس 5 يناير لبدء أولى جلسات محاكمتها.

وذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتها.

وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها: أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات



