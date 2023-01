قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: بعد أن هاجمت شاكيرا في أغنيتها الجديدة "Out of your league" التي تتحدث فيها عن خيانة زوجها جيرار بيكيه لها، وحققت أرقاماً قياسية في نسبة المشاهدة على يوتيوب.

وتحدثت شاكيرا في هذه الأغنية عن شريكة بيكيه الجديدة المزعومة، والتي تبلغ 23 عاماً، قائلة: "أتمنى لك حظاً سعيداً مع بديلتي، أنا أساوي فتاتين في الـ22 من عمرهما وانت استبدلت سيارة فيراري بسيارة توينجو وساعة روليكس بساعة كاسيو.

في اشارة الى إنها في مستوى "أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماما"، ودعته إلى أن يقضي وقتا في تدريب "عقله" مثلما يقضي وقتا في التدرب بالنادي الرياضي.

وسارعت صفحة منسوبة إلى شركة الساعات اليابانية، إلى الرد على أغنية شاكيرا بعدة تغريدات، جاء فيها "لسنا رولكس، لكن عملاءنا مخلصون لنا" في إشارة إلى خيانة بيكيه لها، كما جاء في تغريدة أخرى "بطاريات ساعات كاسيو تدوم أطول من علاقة شاكيرا وبيكيه".



كما ظهر جيرارد بيكيه في بث مباشر للترويج لبطولة Kings League التي يرأسها: "لقد أرسلت لنا كاسيو ساعات جديدة"، مضيفاً لقد توصلنا إلى اتفاق رعاية بين البطولة وشركة كاسيو" وسط ضحك من الحاضرين.

وكان بيكيه يتحدث وهو يظهر ساعة "كاسيو" رمادية يرتديها، وهو يقول إنها "ساعة تدوم مدى الحياة".

QUE ACABA DE PASAR 😂.



GERARD PIQUÉ ES DIOS, LE CAE EL MAYOR HATE por SHAKIRA Y LLEVA UN CASIO JJAJJAJAJAAJAJA pic.twitter.com/UOyNLGpJzv — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) January 13, 2023

وحققت أغنية شاكيرا الجديدة، أرقاماً قياسية بعدد مشاهدات تجاوز 71 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، وهو ما يجعلها أسرع أغنية لاتينية، من حيث المشاهدة في تاريخ المنصة. وإستمر عدد المشاهدات بالإرتفاع حتى وصل الى 103 مليون مشاهدة بعد 3 ايام.