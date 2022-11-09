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إيلاف: وقعت شاكيرا وجيرارد بيكيه على اتفاقية حضانة لطفليهما يوم الثلاثاء في برشلونة ، إسبانيا ، بعد انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عامًا.

وقالا في بيان مشترك: "لقد وقعنا اتفاقية حضانة". "هدفنا الوحيد هو توفير أقصى درجات الأمن والحماية لأطفالنا ونأمل أن يتمكنوا من مواصلة حياتهم في بيئة آمنة وهادئة."

وأضافا: "نحن نقدر احترام خصوصيتهم".

شاكيرا ، 45 عامًا ، ستعود إلى ميامي ، فلوريدا ، حيث ستربي ابنيها ، ميلان وساشا ، وفقًا لصحيفة "La Vanguardia" اليومية الإسبانية.

قال رامون تامبوريرو ، محامي بيكيه: "تم تقديم تضحية مهمة للغاية: وافق جيرارد أخيرًا على السماح لأطفاله بالعيش في الولايات المتحدة من أجل رفاهيتهم ، وهو سبب أساسي كان دائمًا في المقام الأول". "القرار القضائي لن يؤدي إلا إلى الألم. في الواقع ، لم ينتصر أحد هنا إلا الأطفال".

وأضاف تامبوريرو: "لقد كان من الصعب جدًا الوصول إلى هنا. كما تعلمون، كنا نتفاوض ونقاتل ونكافح لمدة خمسة أشهر للتوصل إلى اتفاق من 20 صفحة يمكن للطرفين التوقيع عليه".

ونص جزء من الاتفاقية على أن يكون الطفلان مع والدهما خلال ثلاث فترات إجازة على مدار العام الدراسي، بما في ذلك "عيد الشكر ، الشتاء أو الكريسماس ومارس / أبريل (بالتزامن مع عيد الفصح)".

بالإضافة إلى ذلك ، يتلقى بيكيه 10 أيام شهريًا مع أطفاله وجزء من العطلة الصيفية وفقًا لخطة 70/30 الخاصة بهم. سيتم أيضًا ملاحظة الوقت الذي يقضيه السفر من وإلى إسبانيا بحيث "يظل الأطفال مرتبطين بالعائلة الممتدة التي يغادرونها في برشلونة".

وهناك بند آخر في الاتفاقية يسمح بمسار "الحضانة المشتركة بالكامل" إذا قرر بيكيه الإقامة في الولايات المتحدة.

يجب على القاضي الأميركي أيضًا التوقيع على اتفاقية الحضانة.

كما سيتم طرح القصر الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار في Esplugues de Llobregat للبيع.

في يوليو، رفضت شاكيرا اتفاق تسوية في قضية احتيال ضريبي واختارت المثول أمام المحكمة بزعم عدم دفع ضرائب للحكومة الإسبانية بلغت 14.5 مليون يورو (حوالي 13.9 مليون دولار) بين عامي 2012 و 2014. جزر البهاما خلال ذلك الوقت.

قد تواجه المغنية الشهيرة، واسمها الكامل شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول ، أكثر من ثماني سنوات في السجن وغرامة قدرها 24 مليون يورو. ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد.