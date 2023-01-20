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إيلاف: تألقت الفنانة الإماراتية أحلام بصوتها المميز في حفل نهائي كأس الخليج العربي 2023، برفقة النجم ماجد المهندس، ووجهت أحلام رسالة شكر وتقدير للشعب العراقي، على حسن الاستقبال، ممتنة لهم بحالة الحب التي غمرتها منذ وصولها إلى بلاد الرافدين.

ونشرت الفنانة الإماراتية عدة مقاطع فيديو وصوراً عبر حسابها على تويتر، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة الأولى، واستهلت أحلام حفلها باستاد البصرة برسالة حب وجهتها إلى الشعب العراقي، قائلة: "من بنت الإمارات.. بنت زايد جيت لأهلي أهل العراق الغاليين.. أحبكم وإن شاء الله دائماً الفرح حليفكم".

حبي الك بالفطرة.. أداء أحلام الشامسي على أرض ملعب البصرة الدولي في نهائي خليجي25#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/3pzKQy2REP — قناة الفلوجة-رياضة (@s_alfallujah) January 19, 2023

ووضعت أحلام علم دولة العراق فوق رأسها، وأعربت عن سعادتها بـ إحياء حفل نهائي خليجي 25، قائلة: شرف ليا وجودي اليوم أنا بنت زايد وبنت المباراة، جيت اليوم لـ أهلي في العراق الغاليين، يا رب يكون الفرح دايما حليفكم وأشوفكم على خير إن شاء الله، وتفاعل معها الجمهور بحفاوة بالغة.

من بنت زايد #احلام الى اهلي في #العراق 🇮🇶♥️ pic.twitter.com/sEAhStsUc9 — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 19, 2023

من جهتها نشرت أحلام بعد الحفل فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي يرصد دخولها ارض الملعب وحرارة استقبال الجمهور لها وشكرتهم على هذه الحفاوة قائلة: "شكراً شكراً على حسن الاستقبال والحب الذي غمرتموني به شكراً اهلنا اهل #العراق #العراق_العظيم #بنت_زايد #احلام_وماجد_في_العراق #احلام_في_العراق".