إيلاف: أطلقت الممثلة التونسية هند صبري علامتها التجارية للأزياء "SECOND CHANCE" يوم 23 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي.

ويهدف المشروع أن يكون علامة تجارية مميزة في صناعة الأزياء العالمية الخاصة بالنساء، وذلك لمساعدتهن على ارتداء أزياء عصرية وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن الفريدة، بالإضافة إلى جعلهن شركاء في المشروع من خلال تخصيص جزء من العائد لصالح منظمات المجتمع المدني المعنية بتنمية ودعم المجتمعات من خلال صناعة الأزياء.

تحرص "SECOND CHANCE" على استخدام خامات ذات جودة عالية ومليئة بالتفاصيل، وذلك لإضافة بصمة من الأناقة والتميز على المنتجات المستوحاة من الثقافة الشرقية والغربية، والتي تشمل الكيمونوز، والكارديجانز، والإكسسوارات، كما تستخدم أدوات تعبئة وتغليف مصنعة من مواد صديقة للبيئة.

أراد الثنائي هند صبري وريم التركي من خلال "SECOND CHANCE" إشراك النساء في عالم الموضة العربي المُصمم للنساء ذوات الشخصية القوية، النساء اللاتي يرغبن في التباهي بألوانهن والتعبير عن هوياتهن وثقافاتهن، واللاتي لديهن طريقتهن الخاصة في الحياة، هن أنيقات ويفضلن الشعور بالارتياح فيما يرتدينه من ملابس دون مزيد من التكلف أو تحمل كثير من النفقات.

تأسست "SECOND CHANCE" في الإمارات العربية المتحدة، وتتاح منتجاتهم حصريا عبر الإنترنت. وقد استلهمت هند صبري فكرة المشروع، من تصميمات ريم لواحدة من الشخصيات التي قدمتها هند في أحد أعمالها الدرامية، ثم فكرتا سوياً في العمل على تصميم مزيد من الأزياء التي تحمل نفس الطابع، بحيث تكون مناسبة لطبيعة حياة النساء في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

هند صبري هي واحدة من أبرز نجمات العالم العربي، سجلت نجاحات عديدة عبر أكثر من 50 عمل بالسينما والتليفزيون والراديو، وتعاونت فيهم مع أهم المخرجين العرب، وحققت أفلامها نجاحاً جماهيرياً مثل "الفيل الأزرق 2" و"كيرة والجن"، وهما أعلى فيلمين في تاريخ شباك التذاكر المصري، كما نالت أدوراها تقديراً نقدياً وفازت عنها هند بأكثر من 30 جائزة، منها 5 جوائز عن دور البطولة في فيلم أسماء الذي جسدت به معاناة امرأة مصابة بالإيدز.

وتسعى هند عبر أدوارها لدعم قضايا اجتماعية، وخاصة فيما يخص المرأة، وهي تبذل جهوداً اجتماعية مع منظمات دولية مثل برنامج الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ونالت وسام الفنون والآداب برتبة فارس من وزارة الثقافة الفرنسية، كما أصبحت سفيرة ونجمة لعدد من العلامات التجارية العالمية مثل أي دبليو سي شافهاوزن وغارنييه، وقد أسست شركة "سلام للإنتاج" التي من خلالها قدمت فيلم "زهرة حلب".