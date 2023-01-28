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إيلاف: شهد فيلم رجل الخشب عرضه الأول في موطنه يوم الخميس 26 يناير في المعهد الفرنسي ببغداد، بحضور مخرج الفيلم ومؤلفه قتيبة الجنابي والمنتج علي رحيم إلى جانب عدد من أهم الرموز الإعلامية في العراق.

كان الفيلم قد حصل على جولة عروض دولية، شارك خلالها في العديد من المهرجانات من بينها مهرجان نيويورك الدولي لصناع الأفلام مهرجان الفيلم العربي بألمانيا، كما فاز بـالجائزة البرونزية في مهرجان إشبيلية للفيلم المستقل، وعربيًا عُرض في الأردن في مؤسسة عبد الحميد شومان. وكان مشروع الفيلم قد فاز بجائزة لجنة التحكيم في ملتقى القاهرة السينمائي ودعم من مؤسسة الدوحة للأفلام.

رجل الخشب ينتمى إلى فئة الفنتازيا، وتبدأ أحداثه مع رجل الخشب (دمية بحجم الإنسان مصنوعة من الخشب) يُجبر على ترك موطنه في الغابة، تتقاطع أقداره مع عدة شخصيات ليرسم لنا خلال رحلته صورة من عقل وقلب كل من أجبروا على ترك أوطانهم.

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج وتصوير قتيبة الجنابي، وبطولة هنا هيفتر وميهالي بالكو، بالاشتراك مع رجل الخشب. ومونتاج هيو ويليامز وهندسة صوت رنا عيد وموسيقى نديم مشلاوي. وحصل على دعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

قتيبة الجنابي وُلد في بغداد، ودرس التصوير الفوتوغرافي والتصوير السينمائي في بودابست بالمجر. عمل منتجًا ومخرجًا في العديد من الأعمال التليفزيونية، ومصوراً سينمائياً في الأفلام الروائية. أخرج قتيبة وأنتج أفلاماً قصيرة ووثائقية من بينها (القطار، أرض الخراب، الرجل الذي لا يهدأ أبداً)، وأفلام روائية مثل (الرحيل من بغداد) الفائز بالجائزة الأولى في مهرجان دبي السينمائي، وجائزة الفيلم البريطاني المستقل، وترشح لجائزة سينما من أجل السلام في مهرجان برلين، وعُرض مؤخراً في متحف الفن الحديث في نيويورك. كما أخرج فيلم (قصص العابرين) الحائز على العديد من الجوائز، وجرى تصوير أحداثه على مدار 30 عاماً، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية حول العالم. أحدث أعماله هو فيلم (رجل الخشب).



