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إيلاف: يُقيم صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع مراكز الإبداع الفني بقبة الغوري حفلاً غِنَائِيًّا ستُحييه الفنانة "نهى حافظ" احتفاء بذكرى ميلاد الفنانة شادية، والفنانة ليلى مراد.

ومن المقرر أن تحتضن "قبة الغوري - ١١١ شارع الأزهر" الحفل الذي سيُقام عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد القادم الموافق 19 فبراير.

وقد عبّرت الفنانة نهى حافظ عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، قائلة: "أتشرّف بترشيحي للغناء بهذا الحفل، وهي المرة الأولى التي أقيم فيها حفلاً غنائي في المكان الذي يتميّز بعراقته التاريخية وأتمنّى أن أقدم من خلال هذه المناسبة الغالية حفلاً يليق باسم وقيمة الفنانتين العظيمتين والعزيزتين على قلبي الأستاذة شادية، والأستاذة ليلى مراد اللتان تعلمت من مدرستهما الكثير وأعتزّ وأفتخر بالغناء لهما فهما الأقرب لإحساسي.

وأضافت الفنانة الشابة بأنها حاولت أن تختار بعناية مجموعة من أعمال الفنانة شادية والفنانة ليلي مراد المحببة للناس والجمهور والتي بقيت شاهدًا على عظمة إرثهم الفنّي ورسّخت في الأذهان حضورهم مع مرور الزمن، مؤكدةً على ضرورة العناية والاحتفاء بالتراث الغنائي الزاخر بالإبداعات التي تستحق أن نُعيدها لتستمع الأجيال الجديدة لجمال وعذوبة الفنّ الذي تربينا عليه وتعلّمنا منه بأن الفن الحقيقي هو الإبداع الذي يأمل به العقل، ويطرب له القلب، وتنتشي لسماعه الحواس، ويبقى راسخ في الأذهان رغم اختلاف العصور وتحوّل المراحل.