إيلاف: رحل ريتشارد بيلزر ، الممثل المعروف بدوره كالمحقق جون مونش في مسلسل "القانون والنظام" (Law & Order)، عن عمر يناهز 78 عامًا.

الممثل المحبوب الذي بدأ في أداء الستاند-اب كوميدي قبل أن يجد المزيد من الشهرة باعتباره المحقق الساخر ولكن القوي جون مونش في مسلسلات "جريمة: الحياة في الشارع" و"القانون والنظام: وحدة الضحايا الخاصة" توفي في وقت مبكر من يوم الأحد في منزله في بوزول في جنوب غرب فرنسا ، حسبما قال الكاتب بيل شيفت ، وهو صديق قديم للممثل ، لصحيفة هوليوود ريبورتر. قال شيفت: "كان يعاني من الكثير من المشكلات الصحية ، وكانت كلماته الأخيرة ،" اللعنة عليك أيها اللعين ".

ذكرت صحيفة بالتيمور صن أنه تم تشخيص إصابة بيلزر بسرطان الخصية في عام 1983. هذا من شأنه في النهاية أن يلهم فيلمه الكوميدي الخاص لعام 1997 على شبكة HBO بعنوان "Another Lone Nut".

قدم بيلزر فيلمه الأول "The Groove Tube " عام (1974) ، واسعد الجماهير في الأيام الأولى من برنامج "Saturday Night Live".

ظهر بيلزر في دور مونش في مسلسل "القتل: الحياة في الشارع" على شبكة إن بي سي في عام 1993 ، ثم أعاد تمثيل الشخصية في "القانون والنظام: وحدة الضحايا الخاصة". ذكرت مجلة بيبول أنه ظهر في ما يقرب من 330 حلقة من مسلسل "SVU" بين عامي 1999 و 2013 ، كما أنه قدم عرضين إضافيين في عامي 2014 و 2016.

تزوج من هارلي ماكبرايد عام 1985، لا يتشارك الزوجان أطفالًا بيولوجيين، لكن ماكبرايد لديه طفلان من زواج سابق ، جيسيكا وشانون بينتون.

بجانب كونه ممثلاً، فهو مؤلف أيضاً مهتم بنظريات المؤامرة ، حيث أصدر بيلزر كتابًا في عام 2016 بعنوان "قائمة النتائج: تحقيق متعمق في الوفيات الغامضة لشهود اغتيال جون كنيدي". تشمل الكتب الأخرى للممثل "UFOS و JFK و Elvis: المؤامرات التي لا يجب أن تكون مجنونًا لتصدقها" و "Dead Wrong: Straight Facts on the Country of the Most Rovers Covers."