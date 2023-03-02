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إيلاف من الرياض: يبدأ في ٢ مارس عرض الموسم الثاني من المسلسل السعودي (محافظة مسامير) على منصة نتفليكس في 190 دولة حول العالم.

كان صناعه قد احتفلوا بإطلاق العرض الأول للموسم الثاني في احتفالية جمعت أبرز الوسائل الإعلاميةوخبراء القطاع وصناع المحتوى وكبار الشخصيات.

وانعقدت الفعالية في بوليفارد الرياض، حيث أخذت نتفليكس الحضور في جولة غامرة إلى عالم محافظة مسامير من خلال تصاميم تحاكي العمل تضمنت الصور الفوتوغرافية ومواقع مستوحاة من بيئة تصوير مسلسل الرسوم المتحركة،وعرضت الحلقات الثلاث الأولى من العمل.

وتألق مؤلفا المسلسل مالك نجر وعبد العزيز المزيني وطاقم العمل على السجادة الحمراء، إلى جانب الضيوف وكبار الشخصيات.

وحضر الحفل نخبة من مشاهير التلفزيون والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم داوود الشريان، وعلي العلياني، وعبدالله الربيعة، وريم الصانع، ومحمد الحمدان، إلى جانب فريق الإنتاج من شركة ميركوت وفريق عمل نتفليكس.

ويعود الموسم الثاني من (محافظة مسامير) بنفس السيناريو وبقالب فكاهي ممتع، إلا أنه أضخم وأكثر جرأة هذه المرة، ويتناول هذا الموسم قصص نفس الشخصيات المحبوبة ذات الأطوار الغريبة ولكن بالكثير من المغامرات الجديدة، مثل مهمة محفوفة بالمخاطر مدتها 24 ساعة وجولة مروّعة بالمصعد، وعملية إطلاق صاروخ باءت بالفشل.

ويتناول العمل التغييرات في السعودية بقالب من الكوميديا السوداء، وبدأ الموسم الأول منه حصريًا على نتفليكس في يونيو 2021، ويستمر تقديم الموسم الثاني كجزء من شراكة نتفليكس الحصرية لمدة خمس سنوات مع شركة ميركوت في المملكة العربية السعودية، والتي تم توقيعها في عام 2020 لإنتاج مسلسلات وأفلام عن المجتمع السعودي.