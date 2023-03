قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تعود الممثلة الأميركية "جينيفر غارنر" الى الشاشة الصغيرة بمسلسل إثارة وتشويق بوليسي يحمل عنوان "The Last Thing He Told Me" استنادًا إلى الرواية الأكثر مبيعًا التي كتبتها لورا دايف.

سيُعرض العمل المؤلف من 7 حلقات لأول مرة هذا الربيع ، في 14 أبريل 2023 ، حصريًا على + Apple TV، حيث سيتم عرض الحلقتين الأوليين من المسلسل معًا في نفس اليوم، ليتم بعدها عرض حلقة كل أسبوع.

تدور القصة حول هانا (غارنر)، التي يختفي زوجها في ظروف غامضة، وعليها تطوير علاقتها مع ابنة زوجها بيلي (التي تقوم بدورها أنجوري رايس) البالغة من العمر 16 لإكتشاف الحقيقة بشأن اختفائه الغامض.

مع ظهور الصور الأولى والإعلان الترويجي الذي تم إصداره للتو ، أصبح الإنتاج الأصلي القادم من Apple TV + منتظراً أكثر من أي وقت مضى.

يبدأ المقطع الدعائي بتلقي شخصية غارنر رسالة مشؤومة من مرسل غير معروف نصها: "احمِها". لكن هذه الملاحظة المشبوهة ليست سوى لغز بسيط مقارنة بالمبلغ الكبير من النقود التي تتلقاها بيلي في حقيبة ظهرها. ورجل غريب يواجه هانا ويقول لها: "زوجك ليس كما تظنينه".

دون الخوض في الكثير من التفاصيل حول الحبكة، يخبرك مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان بما يمكنك توقعه من مسلسل الإثارة الغامض. هناك كل عناصر قصة الجريمة المثيرة في هذه السلسلة، بما في ذلك رواية سريعة الإيقاع، وتحقيقات الشرطة طويلة الأمد، وبحث العائلة عن الحقيقة، وما إلى ذلك.

بينما يبدو ان اختفاء أوين محور الأحداث، فإن الأمر لا يتعلق فقط باختفائه، بل بعلاقته بهانا وكيف تتحول نتيجة هذا الحدث.

كما يبدو، تدور القصة أيضًا حول علاقة بيلي وأوين ولماذا ترك لها حقيبة مليئة بالمال.

باختصار ، إلى جانب الجريمة والغموض ، سيستكشف "The Last Thing He Told Me" أيضًا بعض الدراما في العلاقات، مما يجعله أكثر تشويقًا.