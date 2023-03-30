قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: في تجمع عائلي كبير ووسط صخب الجميع، ودون أن تنطق فيها بكلمة واحدة، تلفت حالة الحزن التي تعيشها لينا صوفيا انتباه جدتها إسعاد يونس، فتنظر إليها الأخيرة نظرة تعاطف وحب، لتبدو وكأنها تحتضنها بعينيها، وذلك ضمن أحداث مسلسل كامل العدد الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة هذا الأسبوع.

في لقطة مؤثرة تخطف القلب، تلتقط الجدة حياة (إسعاد يونس) عن بعد وجه حفيدتها فريدة (لينا صوفيا) لتستشعر من ملامحها حالة الحزن التي تمر بها، حيث تعيش فريدة شعوراً بالغربة في مدرستها الجديدة بمصر بعد تركها لأميركا، وكمراهقة تعيش قصة حب مع شاب أميركي ذو أصول عربية يكبرها في السن، ولكنها تفاجأ به وقد نشر صوراً له مع فتاة أخرى، لتصاب فريدة بالحزن الشديد.

وبعد فشلها في إخفاء دموعها، تحتضنها جدتها حياة، وتحاول التخفيف عنها، وتنصحها بألا تكتم دموعها، وأن تعطي نفسها الفرصة في البكاء، وهو عكس ما طلبته منها جدتها لأمها فاتن (ألفت إمام) التي ترى أنه من الأفضل أن تُترك وحدها حتى تهدأ، وتدخل فريدة بذلك في صراع طريف بين الجدتين التي تمثل كل منهما خلفيتين ثقافتين مختلفتين في التربية؛ فتمثل الجدة حياة الثقافة والطابع المصري العاطفي، بينما تمثل الجدة فاتن الثقافة والطابع الأميركي الجامد.

مسلسل كامل العدد من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته أيضاً دينا الشربيني، شريف سلامة، أحمد كمال وآية سماحة، جيهان الشماشرجي، وألفت إمام.



