قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من القاهرة: أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، بمنحه جائزة "إنجاز العمر لعام 2023"، خلال فعاليات نسخته الثانية التي تحمل اسم المخرج الكبير الراحل محمد خان، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 إلى 29 أبريل.

ومن المقرر أن يقدم "بشارة" ضمن الفعاليات ماستر كلاس عن المخرج محمد خان، الذي تم إطلاق اسمه على النسخة الثانية للمهرجان، فيما سيكون هناك لقاء مفتوحا للحديث عن روايته الجديدة "الكبرياء الصيني".

خيري بشارة، هو أحد أهم رواد السينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي، فبعد أن تخرج من المعهد العالي للسينما بآواخر السبعينيات، بدأ مشوارا ثريا بأعمال استمدت مضمونها من الحياة الواقعية التي عاشها هو وأبناء جيله من الحرب والانتصار وكان لسانا تحدث من خلال أفلامه بهموم المهمشين، وحرص أن يصور الواقع كما هو بعيد عن الاستوديوهات، لذا فكانت أولى أعماله الفيلم التسجيلي "صائد الدبابات"، والذي تلاه العديد من الأفلام التسجيلية الهامة، فيما أخرج العديد من الأفلام الروائية الهامة من بينها "العوامة 70"، "الطوق والأسورة"، "يوم مر ويوم حلو"، وغيرها.

بجانب كونه رائدا للسينما الواقعية، فقد توجه في التسعينيات لمرحلة التجريب من خلال أعمال عكست بعض الأزمات والمشكلات في المجتمع، ومن بينها "آيس كريم في جليم"، "كابوريا"، "حرب الفراولة"، "أمريكا شيكا بيكا"، "إشارة مرور".

كان المهرجان قد أطلق اسم المخرج الكبير محمد خان، على النسخة الثانية لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، نظرا لكونه رمزا سينمائيا ليس في مصر فقط وإنما في جميع أنحاء العالم، بفضل أعماله الخالدة التي لا تنسى.

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من المهرجان في الفترة من 26 إلى 29 أبريل، بسيتي ووك هوليوود، ومن المتتظر أن تشهد نسخته هذا العام حضور نخبة كبيرة من صناع السينما في العالم، بالإضافة لعرض عددا من أفضل الإنتاجات السينمائية.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، هذا بخلاف تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها، فيما يسعى أيضًا لخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية.