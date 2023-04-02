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إيلاف: أعلنت الممثلة والمنتجة الأميركية ريس ويذرسبون وزوجها جيم توث عزمهما على الطلاق بعد زواج دام لأكثر من عقد من الزمان.

وقالوا في بيان مشترك نُشر على إنستغرام "لدينا بعض الأخبار الشخصية لنشاركها ... لقد اتخذنا القرار الصعب بالطلاق بقدر كبير من العناية والاهتمام". "لقد استمتعنا بالعديد من السنوات الرائعة معًا ونتقدم بحب عميق ولطف واحترام متبادل لكل شيء أنشأناه معًا."

وأضافوا: "أولويتنا الكبرى هي ابننا وعائلتنا بأكملها بينما نتنقل في الفصل التالي. هذه الأمور ليست سهلة أبدًا وهي شخصية للغاية. نحن نقدر حقًا احترام الجميع لخصوصية عائلتنا في هذا الوقت."

قال مصدر لـ People ، "إنهم حقًا أفضل الأصدقاء وهذا قرار ودي. إنهم ملتزمون جدًا بالتربية المشتركة معًا. إنهم يستثمرون في أسرتهم بأكملها ويجعلون ذلك سلسًا قدر الإمكان للجميع."

على الرغم من أنه ليس أحد نجوم هوليود ، إلا أن توث يتواجد في دوائر مماثلة لـويذرسبون حيث يمثل مجموعة من مشاهير الدرجة الأولى بما في ذلك سكارليت جوهانسون وماثيو ماكونهي.

وفيما يلي كل ما نعرفه عن زوج ويذرسبون السابق:

وكيل مواهب

يشغل توث حاليًا منصب الرئيس المشارك لقسم مواهب السينما في وكالة Creative Artists Agency ، وهي شركة رائدة في مجال توزيع الأفلام.

يقال إن ويذرسبون كانت تنجذب دائمًا إلى حقيقة أن توث لم يأت من نفس دائرة الشهرة بالضبط.

قال مصدر لـ People في عام 2010: "إنها تحب أنه ليس من المشاهير. لقد تُركوا بمفردهم للتعرف على بعضهم البعض بطريقة أكثر خصوصية".

التقى ويذرسبون في حفلة

التقى توث لأول مرة مع ويذرسبون بعد أن أنقذها من رجل مخمور جدًا - أحد أصدقاء توث - في حفلة منزلية ، بحسب تصريح الممثلة لمجلة ELLE في عام 2012.

تتذكر ويذرسبون "حدث ذلك فجأة". "هذا الرجل المخمور حقًا كان يتحرش بي بشكل جعله يبدو غبياً، ويصرخ في وجهي. قائلاً ، [مدغمًا ، عابسًا ، يشير بإصبعه في وجهها]" أنت لا تعرفينني ". وقلت ، نعم ، أعرف. لا أعرفك! "

وذلك عندما انقض توث.

واصلت الممثلة "جاء جيم وقال ،" أرجوك ، معذرة صديقي انفصل للتو عن شخص ما ". "كان جيم صديقًا جيدًا حقًا ، أخرجه من هذا الموقف. هذا مجرد جزء من شخصيته ، شخص جيد حقًا."

تقدم لويذرسبون بعد أقل من عام من المواعدة

تقدم توث لخطبة ويذرسبون في ديسمبر 2010 ، بعد ما يقرب من 10 أشهر من تأكيد العلاقة بينهما.

قال ممثل الزوجين لصحيفة Us Weekly في ذلك الوقت: "إنهم سعداء للغاية".

أقيم حفل زفافهما بعد عدة أشهر ، في مارس 2011 ، في مزرعتهما الخاصة في كاليفورنيا. تولى أطفال ويذرسبون من زواجها السابق من ريان فيليب أدوارًا خاصة لهذه المناسبة: كانت الابنة آفا فيليب بمثابة وصيفة الشرف ، وكان الابن ديكون فيليب هو حامل الخاتم.

ارتدت الممثلة ثوبًا مخصصًا من تصميم مونيك لولييه في حفل الزفاف.

له ابن من ويذرسبون

رحب توث وويذرسبون بطفلهما الأول والوحيد معًا - تينيسي جيمس توث - في سبتمبر 2012.

وفقًا للممثلة ، كان توث شخصية داعمة ومحبّة للمرح والأب لجميع أطفال ويذرسبون.

قالت لـ People في عام 2016: "إنه صبور للغاية ومضحك مع الأطفال. إنه يشجعهم حقًا على رؤية الفكاهة في الحياة".

شجع ويذرسبون على الإنتاج

أعرب توث عن إيمانه بعين ويذرسبون الخاصة لرواية القصص.

قالت الممثلة لبازار عن دعم زوجها خلال مقابلة عام 2016: "قال: عليك أن تنتجي أفلامًا ، أنت تقرأين كتبًا أكثر من أي شخص أعرفه. عليك فقط شراء بعضها وتحويلها إلى أفلام". "

تحدثت ويذرسبون علنًا عن تأثيره الإيجابي على حياتها عدة مرات

كشفت ويذرسبون سر زواجها السعيد من توث في محادثة عام 2019 مع ناتالي بورتمان في مجلة Harper's BAZAAR.

قالت الممثلة: "في شراكة حقيقية ، يحتاج الناس إلى التقدير على كل ما يقدمونه". "لدي زوج يدعم أحلامي وأفكاري. إنه يساعدني في كل شيء. أنا محظوظة للغاية."