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إيلاف: أعادت الفنانة اللبنانية إليسا نشر تغريدة تتحدث عن ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى بلادهم، بذريعة أنهم باتوا يشكلون "كارثة" تفوق قدرة لبنان على احتمالها، وفق الكاتب الأصلي.

ونشرت إليسا كذلك على حسابها على تويتر تغريدات لصحفيين ونشطاء تنتقد الوجود السوري والفلسطيني في لبنان كما توجه سهام النقد لحزب الله .

وتدخلت الفنانة السورية أصالة، وردت على كلام إليسا معتبرة أن الناس على الأرض في عداد اللاجئين، وأنهم زوار عليها، مشددة على ضرورة الرحمة والتضامن والوحدة، بدلا من التفكير بشكل جزئي.

كلنا بالأرض لاجئين وماحدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا بدّنا نرحم بعض لأنّه مافي شي عم يرحمنا الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وماحدا حاطط فوق راسه خيمه واللي اليوم مُتاح بكره مابنعرف لو ممكن وكفايه نتجزّأ حلّنا مرّه وحده نتوحّد — Assala (@AssalaOfficial) April 7, 2023

وبعد تلك المشاركات، وجدت إليسا نفسها أمام حملة هجوم وانتقادات، ما اضطرها للرد عبر تغريدة أكدت فيها احترامها لكل الشعوب العربية.



حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.وما بحياتي قللت احترام مع اي شعب، فكيف بالاحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الانسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لاوطانكن — Elissa (@elissakh) April 7, 2023

كما ردت اليسا على اصالة بتغريدة قالت فيها: "الحقيقة غريبة الناس جداً، كيف يلغي الإنسان كل شيء جميل ويركز على شيء أصلاً فاهمه غلط، على العموم ليست مشكلتي".

الحقيقة غريبة الناس كتير !!!

كيف الأنسان بيلغي كل شي حلو و بركز عا شي أصلا فاهمو غلط!

على العموم مش مشكلتي

Bonne nuit — Elissa (@elissakh) April 7, 2023

وأتبعت أصالة تغريدتها بتغريدة أخرى، في محاولة منها للتشديد على مكانة إليسا لديها، وأنها لا تقصد انتقادها، إذ أكدت أن ما حصل هو مجرد "اختلاف في الآراء، وأنه لا يفسد للود قضية".

نختلف بالآراء مابيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ — Assala (@AssalaOfficial) April 7, 2023



وتأتي تلك التغريدات على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة خلال الأيام الماضية إثر إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان، اتهمت إسرائيل مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها.