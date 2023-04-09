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إيلاف: أعادت الفنانة اللبنانية إليسا نشر تغريدة تتحدث عن ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى بلادهم، بذريعة أنهم باتوا يشكلون "كارثة" تفوق قدرة لبنان على احتمالها، وفق الكاتب الأصلي.

ونشرت إليسا كذلك على حسابها على تويتر تغريدات لصحفيين ونشطاء تنتقد الوجود السوري والفلسطيني في لبنان كما توجه سهام النقد لحزب الله .

وتدخلت الفنانة السورية أصالة، وردت على كلام إليسا معتبرة أن الناس على الأرض في عداد اللاجئين، وأنهم زوار عليها، مشددة على ضرورة الرحمة والتضامن والوحدة، بدلا من التفكير بشكل جزئي.

وبعد تلك المشاركات، وجدت إليسا نفسها أمام حملة هجوم وانتقادات، ما اضطرها للرد عبر تغريدة أكدت فيها احترامها لكل الشعوب العربية.

كما ردت اليسا على اصالة بتغريدة قالت فيها: "الحقيقة غريبة الناس جداً، كيف يلغي الإنسان كل شيء جميل ويركز على شيء أصلاً فاهمه غلط، على العموم ليست مشكلتي".

وأتبعت أصالة تغريدتها بتغريدة أخرى، في محاولة منها للتشديد على مكانة إليسا لديها، وأنها لا تقصد انتقادها، إذ أكدت أن ما حصل هو مجرد "اختلاف في الآراء، وأنه لا يفسد للود قضية".


وتأتي تلك التغريدات على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة خلال الأيام الماضية إثر إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان، اتهمت إسرائيل مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها.