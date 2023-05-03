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أثار إعلان الفنانة السورية عن إقامتها حفلاً غنائياً في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة في الـ5 من مايو/أيار جدلاً وانقساماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتصدرت وسوم مثل #إلغاء_حفل_أصالة و #أصالة_في_مصر ما تدواله مغردون خلال الأيام القليلة الماضية، وانقسم هؤلاء فيما بينهم بين مرحب ومترقب، وغاضب ومطالب بإلغاء الحفل المقرر يوم الجمعة.

وقد أبدى البعض استياءه من اختيار فنانة "غير مصرية" لإحياء حدث مصري، بينما أشار آخرون إلى تصريح سابق للفنانة السورية قالت فيها إن للسعودية الفضل الكامل في بناء نجوميتها، الأمر الذي اعتبره كثيرون "نكراناً لفضل مصر" في مسيرتها الفنية.

وفي أول تعليق للفنانة السورية بعد المطالبات بإلغاء حفلها، قالت أصالة عبر حسابها على تويتر "أنا مصر زادتني شهرة ومجد وما ضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة".

ما القصة؟

بدأت القصة عندما نشرت أصالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الـ28 من أبريل/نيسان منشورات أعلنت فيها إقامة حفل جماهيري يوم الجمعة المقبل في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة.

استياء وغضب

وأثار هذا الإعلان غضب العديد من رواد مواقع التوصل في مصر الذين استنكروا "اختيار فنانة غير مصرية" لإحياء "حدث حضاري مصري"، وتصدر وسم إلغاء_حفل_أصالة ما تداوله رواد التواصل في مصر، الذين طالبوا بإلغاء الحفل.

وليد ناصر يقول في تغريدته "هم المطربين المصريين ماتوا في الحرب؟! حدث حضاري مصري ليه نشرك فيه جنسيات أخري ونتجاهل فيه كل ما هو مصري ينتمي لهذه الحضارة العظيمة؟"

جايبين أصاله السورية اللي بتقول تاريخي الفني كله الفضل فيه للسعودية فقط ؟!

علشان تحيي حفل متحف الحضارة المصرية طب هما المطربات المصريين ماتوا

فى الحرب ؟!

حدث حضاري مصري ليه نشرك فيه جنسيات أخري ونتجاهل فيه كل ماهو مصري ينتمي لهذه الحضارة العظيمة #إلغاء_حفل_أصاله pic.twitter.com/uYS4EOmrEY — Waleed Naser🇪🇬🏹 (@WaleedN34846616) May 2, 2023

وتذكُر شهد أسماء عدد من الفنانين المصريين وتطالب في تغريدتها المسؤولين بإعطاء "الأفضلية للمصريين".

#إلغاء_حفل_أصاله عمري ما شفت بلد بتحب تكرم اللى هي عملته وهو قل منها عايزين تعملوا حفل عالمي فى متحف الحضارة فيه أصوات مصرية عالمية فرح الديباني وفاطمة سعيد غير امال ماهر وشيرين ومي فاروق وريهام عبد الحكيم والأصوات المبهرة اللى كانت فى الدوم اتمنى من المسئولين يدو افضلية للمصريين pic.twitter.com/3LlBf2vYb3 — 𝚂𝚑𝚊𝚑𝚍🇪🇬𓁒 (@ShahdMo97857220) May 2, 2023

بينما يصف كمال الشريف إحضار شخص غير مصري لإحياء حفل وسط متحف الحضارة المصرية بأنه "قمة والتهريج والتقليل من أصل الفن المصري".

ترحيب وترقب

لكن في المقابل، فقد انتشر أيضاً وسم #أصالة_في_مصر، وعبّر عبره نشطاء مواقع التواصل عن بهجتهم وترحيبهم بحفل أصالة القادم.

عبدالله محمد يقول في تغريدته، "اصالة عِشرة عمر معانا، 30 سنه من الحب لدرجة اننا كنا فاكرينها مصريه أصلاً.. اغانيها ماليه شوارع وحواري مصر دخلت بيوتنا وفكرتنا بزمن الطرب الأصيل".

واحنا بنحبك وبنموت فيكي كمان❤️❤️❤️✨#اصالة عِشرة عمر معانا "30 سنه من الحب لدرجة اننا كنا فاكرينها مصريه اصلاً.. اغانيها ماليه شوارع وحواري مصر دخلت بيوتنا وفكرتنا بزمن الطرب الاصيل❤️🇪🇬"

فنانه محترمه وراقيه ومعظمنا ليه ذكريات حلوه مع اغانيها❤️❤️#اصاله_في_مصر#AssalaTour2023 pic.twitter.com/BIeLX4W4d1 — Abdallah Mohamed (@Abdalla53610421) May 1, 2023

ويقول أنس عبر تويتر "صولا ننتظرك بمصر بكل حُب ومتحمسين نعرف المفاجآت الي بتصير والاغاني الي بتغنيها".

صولا ننتظرك بمصر بكل حُب ومتحمسين نعرف المفاجأت الي بتصير والاغاني الي بتغنيها 😍💚💚💚🥰🥰🥰@AssalaOfficial |#اصاله_في_مصر pic.twitter.com/mAwHeH0o6G — أنس🤎. (@anas12c) May 3, 2023

وتتساءل ميليسا في تغريدتها عن سبب الهجوم على أصالة عبر مواقع التواصل وتقسم أن أصالة "تحرك فيك روح الوطنيه اكثر من بعض المصريين اللي غنوا لبلدهم، وسبب الهجوم انها مدحت دوله ثانية بحفل خارج مصر! والله ماتستاهل اللي عم يصير معها عيب عليكم".

ماني قادره استوعب ان بعض المصريين هجموا على انسانه غنت لمصر بهذا الحب و الانتماء ! قسم بالله تحرك فيك روح الوطنيه اكثر من بعض المصريين اللي غنوا لبلدهم وسبب الهجوم انها مدحت دوله ثانية بحفل خارج مصر!!! والله ماتستاهل اللي عم يصير معها عيب عليكم #اصاله_في_مصر pic.twitter.com/bbyD0gUUA8 — Mely🕊 (@Melissaa_mely) May 3, 2023

"نكران لفضل مصر"؟

وذكّر البعض بتصريحات سابقة للفنانة السورية خلال حفلها بموسم الرياض العام الماضي، شكرت فيها السعودية واعتبرتها الحاضن لها ولنجوميتها، وهو ما أثار أغضب المصريين لعدم ذكر "فضل مصر" ودورها في مسيرتها الفنية.

بسنت محمد تقول "بعد تقليلها من مصر ونكرانها لفضل مصر، لازم نعمل هاشتاغ وحملة نلغي الحفلة دي زي ما لغينا حفلة كيفن هارت".

بعد تقليلها من مصر و نكرانها لفضل مصر

لازم نعمل هاشتاج وحملة نلغي الحفلة دي زي ما لغينا حفلة كيفن هارت مش اي حد يقلل من بلدنا ناخده نلمعه و نديله فلوسنا و كرامتنا كمان

و للتذكرة احنا مش بنهاجم الا اللي بيقلل مننا #لا_لحفل_اصالة#ألغاء_حفل_أصاله pic.twitter.com/nwtP5ZE7zs — Bassant Mohamed (@BassantM20) May 1, 2023

وتقول بنت مصر "ناكره فضل مصر عليها وبتقول تاريخي الغنائي كله في السعودية.. واخرتها ايه؟ جايبينها تحيي حفل بمتحف الحضارات.. خليك في السعودية عايزه ايه من مصر بس".

ناكره فضل مصر عليها وبتقول تاريخي الغنائي كله في السعودية.. واخرتها ايه؟ جايبينها تحيي حفل بمتحف الحضارات.. خليك في السعودية عايزه ايه من مصر بس! 😅#اصالة_لا_تمثل_الفن_المصري#الغاء_حفل_اصاله pic.twitter.com/XNy5IMoSFK — بنت مصر 🇪🇬 (@mona_msr) May 2, 2023

ويقول حساب باسم "المدافع عن التاريخ المصري" عبر تويتر "خليها تروح تغني في السعودية. بتنكر فضل مصر اللي عملتها و صنعتها فلا تستحق أن تغني فيها و خاصة في حدث مهم زي ده".

#ألغاء_حفل_أصاله

خليها تروح تغني في السعوديه

بتنكر فضل مصر اللي عملتها و صنعتها فمتستحقش تغني فيها و خاضة في حدث مهم زي ده pic.twitter.com/n31cVLGBvs — Egyptian History Defenders 🇪🇬𓆎𓅓𓏏𓊖 (@EHD_Group) May 2, 2023

على الجانب الآخر، نشر آخرون الكليب الفعلي الذي شكرت فيه أصالة السعودية، مشيرين إلى أنه من "الطبيعي أن تشكر السعودية" خلال تكريمها في الرياض، وإلى أنه سيكون من الغريب أن تشكر مصر أثناء ذلك الحفل.

مستوعبين سبب هجوم المصريين على اصاله هذا المقطع!!!!

مسوين لها ليلة تكريم طبيعي تشكر السعودية

ليش تتكلم عن مصر بالحفل ما فهمت المبدأ.

عيب اللي تعملونه عيب المشكلة كلكم نسخ لصق ولا واحد فيكم حط مقطع يثبت#اصالة_غير_مرحب_بها #اصاله_في_مصر #الغاء_حفل_اصالة pic.twitter.com/UyWbzJbQpp — 🍍 (@caxt20) May 3, 2023

يقول شاهين متسائلاً عن سبب اتهام أصالة بنكران الجميل "طيب ماغلطت، مدحت السعودية. والسعودية فعلاً دعمتها منذ بدايتها وبكل فرصه تذكر فضل مصر".

طيب ماغلطت مدحت السعوديه والسعوديه فعلاً ادعمتها منذ بدايتها وبكل فرصه تذكر فضل مصر #الغاء_حفل_اصالة pic.twitter.com/ENlPNnZCfL — شاهين (@icedamericanoxu) May 2, 2023

ويتساءل محمد الشيخ في تغريدته عن سبب تصدر وسم إلغاء حفل أصالة الترند في مصر ويقول "برأيكم، تصريح مش مقصود فيه الاساءة ممكن يلغي محبة الناس وتاريخ الفنان؟"

#اصالة_غير_مرحب_بها و #ألغاء_حفل_أصاله يتصدران الترند في مصر بعد إعلان النجمة #اصالة عن حفلها بمصر

و سبب رفض الجمهور المصري لها هو تصريحها بأن #السعودية لها الفضل في نجوميتها برأيكن تصريح مش مقصود فيه الاساءة ممكن يلغي محبة الناس وتاريخ الفنان؟ @AssalaOfficial #اصاله_في_مصر pic.twitter.com/ec3LrGgzhB — mhammadshaikh-محمد الشيخ (@mhammadalshaikh) May 2, 2023

انتقادات أخرى

كما لم يسلم حتى الإعلان الترويجي لحفل أصالة، الذي تضمن صورة لها إلى جانب صورة تمثال للملكة نفرتيتي من الانتقادات عبر مواقع التواصل.

ندى تقول، ساخرة ربما، "مبروك ياخونا، نفرتاري طلعت سوريه."

نفسي افهم مين اللي صمم الصوره دي ..والله العظيم المفروض يتشال من منصبه ويتحاكم إيه القرف ده ...#ألغاء_حفل_أصاله pic.twitter.com/L6ENODOk5j — هيہما (@1jn____hm) May 2, 2023

إضافة إلى ذلك، فقد أثار إعلان أصالة أن الحفل سيكون من تنظيم شركة ابنها خالد الذهبي أيضاً موجة من الانتقادات أدت إلى إعادة نشر أخبار عن القبض على ابنها بتهمة حيازة المخدرات في مصر.

الحفلة من تنظيم ابنها

اللى اتقبض عليه بمخدرات وهو داخل مصر يحضر فرح أخته

بعد ماكان ساب مصر بعد ماضرب واحد بعربيته موته ودفع له دية

من الأخر

بئس الضيوف 🤷‍♀️

عيلة وخداها عافية#ألغاء_حفل_أصاله pic.twitter.com/yvYjM4gWL3 — 🇪🇬Madah 🌚Elkamar🇪🇬 (@Madaa_Elblkasy) May 2, 2023

متحف الحضارة المصرية يوضح

ومع ازدياد الجدل عبر مواقع التواصل والانتقادات للحفل المقرر الجمعة والمطالبات بإلغائه، أوضحت إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة عبر حسابها على موقع فيسبوك أن حفل الفنانة أصالة حفل خاص وأنه "لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال".

ويقول كريم المصري في تغريدته "يا جماعه الحفلة شركه خاصه هي الي عملاها وابنها هو الوكيل ومأجرين مكان علي بحيره عين الصيرة يعني مش في المتحف ولا الدولة هي الي عامله الحفلة، حفله افتتاح المسرح المصري الكبير لسا عليها بدري وستكون في نهاية السنة".

ياجماعه الحفله شركه خاصه هي الي عملاها وابنها هو الوكيل وماجرين مكان علي بحيره عين الصيره يعني مش في المتحف ولا الدوله هي الي عامله الحفله ، حفله افتتاح المسرح المصري الكبير لسا عليها بدري وهتكون في نهايه السنه ، وبرضو مش عاوزين اصاله فيها وده حقنا #ألغاء_حفل_أصاله — كريم🇪🇬المصري (@karimel06756120) May 2, 2023

تعليق أصالة

وفي أول تعليق لها عبر مواقع التواصل، بعد حملة المطالبات بإلغاء حفلها واتهامها من قبل بعض المغردين بـ"نكران الجميل لمصر"، علقت الفنانة السورية أصالة نصري على إحدى التغريدات المرحبة بتواجدها في مصر، وقالت "أنا ازددت بمصر شهره ومجد وما ضفت إلّا مُحبّه جديده لمصر العظيمة".