قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تستعد الفنانة المغربية صابرينة بلفقيه خلال الأيام القادمة، لإصدار أغنية جديدة تحمل عنوان "Loquita".

وستتعامل الفنانة المغربية في هذا العمل مع المنتج والموزع العالمي بلال افريكانو، الذي سبق له التعامل مع العديد من الفنانين المبدعين مثل سعد لمجرد، حاتم عمور، زهير بهاوي، مسلم و غيرهم.

أغنية "Loquita" ستكون مختلفة عن أعمال صابرينة بلفقيه السابقة، حيث ستتخذ طابعاً عالمياً، من التراث الإسباني الفلامينكو.

وصرحت بلفقيه أن اجواء تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة، كانت رائعة ومليئة بالمرح، كما أشادت بإحترافية الفريق الذي تعاملت معه في هذا العمل.

وأضافت المغنية المغربية، أنه تم تصوير كليب الأغنية في ساحة سياحية في مدينة إشبيلية الإسبانية التي تستقطب السياح من مختلف دول العالم تدعى Plaza españa مضيفة أن الشيء الاستثنائي في كواليس التصوير أنها كانت مرتدية الزي المغربي، الذي أثار فضول السياح، لأن الزي المميز في هذه الساحة هو لباس العروس، أو الفلامينكو.

أما بخصوص تعاملها مع المنتج والموزع بلال افريكانو، فقالت: "أنها منذ بداياتها في المجال الفني كانت تراودها هذه الفكرة"، مردفة "أن افريكانو من أحسن المنتجين والموزعين في العالم العربي، وأنها تتشرف بالتعامل معه، منوهة بطريقة عمله،التي اعتبرتها مختلفة عن الأشخاص الآخرين الذين قامت بالتعامل معهم، وانه مولع بالموسيقى ويأخد أي فنان إلى عالمه الخاص فنياً، مضيفة أن كل هذه المميزات تجعله متفوقاً في عمله.

ويشار إلى أن صابرينة بلفقيه، وضعت بصمتها في المجال الفني في فترة وجيزة، وذلك من خلال نجاح أعمالها الفنية وتحقيقها لنسب مشاهدات عالية في جميع التطبيقات، تجاوزت 20 مليون مشاهدة خلال مدة قصيرة، وهي أغنيتها الأولى "ها ماما" من كلمات وألحان خالد سلام الذي لاقت أعماله نجاحات كبيرة، ومن توزيع محمد الفتوح، فيما قام بإخراج الكليب حمزة اليملاحي، وايضا اغنية "حبيبي انتا" التي تعاملت فيها النجمة المغربية الصاعدة مع نخبة من ألمع نجوم الساحة الفنية، وهي من كلمات محمد المغربي، ولحن مهدي موزاين، وتوزيع الفنان مدارا فيما قامت بالتعامل مجدداً مع المخرج حمزة اليملاحي.

والجدير بالذكر، أن صابرينة بلفقيه قامت كذلك بأداء كوفر لمجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً، منها ما تحاسبنيش للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وكوفر للعديد من أغاني الراي كروحي ونسايني، روحي نتحاسبو، ونا نبغيها كاع واشكاين.