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إيلاف: يفتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي موسم الصيف بطرح أحدث أعماله الغنائية المنفردة بعنوان "يا خبر" مجدداً تعاونه مع الملحن المصري وليد سعد، ومن كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وتوزيع موسيقي لـ أمين نبيل.

والى جانب لحنها وتوزيعها الموسيقي الإبداعي، تحمل أغنية "يا خبر" كلمات بأفكار مميزة قريبة من الوجدان وتصل الى المشاعر دون استئذان، وقريبة من الأسلوب الحياتي اليومي، حيث يقول فيها:

أنا كنت فاكر مفيش كده.. بس طلع في

كل اللي قلت مفيش منّه.. هو معدّيه

هودّي وشّي م الحب فين

وأنا اللي لسّه لحد يومين

طلّعت فيه كل العِبر

ياخبر.. ياخبر... ياخبر.. ياخبر

وعرضت أغنية "يا خبر" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو تضمن كلمات الأغنية كاملة.