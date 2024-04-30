الرياض: ضمن منافسة حماسية، يتواجه مهند الحمدي والممثلة الشابة يارا مصطفى مع باسم ياخور وأمل بوشوشة في الحلقة الثانية من برنامج الألعاب والمسابقات "الليلة دوب" مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة المعربة من البرنامج الأميركي الشهير "That’s my Jam"، والذي يُعرض على MBC1 و"MBC العراق".



تشهد كل حلقة أربعة تحديات، يتغير اثنان منها بين حلقة وأخرى، تختبر الفنانين معلوماتهم وذاكرتهم الفنية، وقدرتهم على إيصال أفكارهم تحت ضغط وقت محدود للإجابة. وتضم كل حلقة تحد ثابت هو "كاراوكي مش أوكي"، حيث يتنافس النجوم من خلال أدوار فنية يختارها لهم الحظ. أما التحدي الأخير "غني أو تتغسل"، فهو اختبار طريف لقدرة النجوم على أداء أشهر الأغنيات.



يُعرض برنامج "الليلة دوب- That’s my Jam" على MBC1، كل أربعاء الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت الرياض، وكل أربعاء الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت العراق.