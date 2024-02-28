إيلاف من الرياض: يوميات أبو صامل وأم صامل تتخذ شكلاً مغايراً في الموسم الرمضاني ضمن حلقات السيت كوم الكوميدي العائلي الاجتماعي "جاك العلم"، من بطولة ريم عبد الله وماجد مطرب فواز، من كتابة أماني السليمي وزايد الرويس ومن توقيع المخرج عبد الله العراك، ويُعرض على MBC1 وشاهد في رمضان. تدور الأحداث حول يوميات زوجية للبطل أبو صامل الرجل البدوي الشهم الكريم وصراعاته مع زوجته أم صامل البدوية المحبة للحياة المرفهة، وبين عالم صديقه نجر البدوي البخيل المتزوج من وضحى صديقة أم صامل وحافظة أسرارها والمتعاونة معها في حيلها ضد أبو صامل. يحمل العمل سلسلة من تناقضات الحياة المدنية الجديدة مع العادات والتقاليد التي تحافظ عليها العائلة والرغبة في المواءمة بينهما وسط الانتقادات الاجتماعية من الشخصيات المتنقاضة.

ضمن حلقات منفصلة متصلة نتعرف على يوميات شخصيات العمل وضيوفهم، حيث يضم كوكبة من الممثلين السعوديين، وهم إلى جانب ريم عبد الله وماجد مطرب فواز، كل من سامي حازم، هديل العتيبي، خالد البقمي، بمشاركة النجم علي الحميدي، والنجم حبيب الحبيب، محمد طلق، عجيبة الدوسري، فهد المطيري، لولو بنت عبد العزيز، عبد العزيز الشمري، عادل شاكري، صيتة السباعي، في فؤاد، سالم الخزيم وغيرهم.

ريم عبد الله: واثقة من نجاح العمل

تصف النجمة ريم عبد الله شخصية أم صامل، بالمرأة الاجتماعية السلسة والبسيطة، لافتة إلى "أننا نحاكي من خلال العمل كل بيت خليجي وعربي، ضمن أحداث يومية خفيفة الظل أتمنى أن تكون عند حسن ظن الجمهور". وتردف بالقول أن "العمل يشكل امتداداً لاسكتشات أثارت جدلاً في السعودية والخليح خصوصاً، والمحيط العربي عموماً، إذ أحب الجمهور شخصيتي الزوجين البدويين والانسجام بينهما. ومن خلال العمل سترى كل زوجة نفسها في أم صامل، وكل زوج سيجد نفسه في أبو صامل، ضمن أجواء عفوية من دون تكلف". وتؤكد أن العمل يناقش مواضيع جميلة بين الماضي والحاضر، مشيدة بالعمل مع المخرج عبد الله العراك، والأفكار الجميلة التي وضعها الكتاب ضمن عمل قائم على كوميديا الموقف". وتلفت إلى أن العمل يضم كوكبة من الممثلين يطلون كضيوف شرف، يرفدونه بخطوط درامية متعددة وجديدة". وتختم بالتأكيد على "أنني أحب التنويع والتلون في الشخصيات بين كوميدية وتراجيدية، وأنتظر بشوق عرض مسلسلي البدوي قريباً على MBC وشاهد".

ماجد مطرب فواز: المسلسل استثمار لنجاح أم وأبو صامل

يوضح ماجد مطرب فواز "أننا نعمل في هذا المسلسل كفريق"، متوجهاً بالشكر إلى "الشركة المنتجة التي وفرت لنا كل الإمكانات لنخرج بعمل كوميدي راق، ومجموعة MBC التي نجحنا معها في سلسلة من الأعمال وآخرها استديو 22 و23، وهو المكان الذي ولدت فيها شخصيات أبو صامل وأم صامل ونجر وغيرها، وستكون هنا بقيادة المخرج عبد الله العراك، وبجهود النجمة ريم عبد الله وكوكبة من الممثلين، وأتمنى أن يكون النجاح رفيقنا في هذا السيتكوم". ويعتبر فواز أن "ميزة كل الشخصيات هي البساطة، نجر وأبو صامل، ثم البساطة الموجودة في البيئة، والحيوية، وسنتعرف إلى جوانب جديدة في شخصية أبو صامل وهو اهتمامه بأرشيف كبار الفنانين، ورموز عشنا معهم منذ الصغر"، لافتاً إلى أننا نتكلم عن المجتمع البدوي المحبوب عند الناس بلهجته ومفرداته المحببة". ويوضح أن "ريم عبد الله، هي ابنة البيئة والمجتمع البدوي البسيط، وانا ابن هذا المجتمع وحصل تناغم كبير بيننا لدرجة أننا نتذكر بعض التفاصيل الماضي ونضحك، وهذا التناغم زاد بيننا مع تصوير هذا العمل". ويقول أن "لدينا أدوار تشكل إضافة كبيرة، ستلفت الانتباه إليها منهم صامل الذي يؤدي دوره الممثل الشاب خالد البقمي، والذي أبهرنا بإحساسه، وهديل العتيبي بدور وضحى، إلى جانب حبيب الحبيب الذي شرفنا بالمشاركة بالظهور كضيف، ضمن سلسلة حلقات في دور الخال وشقيق أم صامل".

يُعرض سيتكوم "جاك العلم"، في رمضان على MBC1 و"شاهد".