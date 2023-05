قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف: أعلنت منصة OSN الشرق الأوسط، عن انضمام الفنان الموسيقي بدر الشعيبي إلى المرحلة الثالثة من حملتها الخاصة لا تفوت المشاهدة. ويشرف المخرج عمر الزهيري على الحملة الرقمية التي تقدم سلسلة تتحدث بشكل طريف عن تفويت مشاهدة أحدث العروض.





ويُعد هذا التعاون الثالث من نوعه للمنصة هذا العام، بعد تعاونها مع الممثلة السعودية أسيل عمران والمؤدي الكوميدي المصري طه دسوقي، حيث تواصل المنصة التعاون مع مشاهير المؤثرين العرب لتسليط الضوء على ظاهرة الخوف من عدم مواكبة المحتوى الحديث والمميز. وتتسم مقاطع الفيديو في الحملة بطابعها الكوميدي وارتباطها بالواقع.



ويحاول بدر الشعيبي في أحدث مقاطع الفيديو في الحملة تجنب الخوف من عدم مواكبة المحتوى وتفادي كل ما من شأنه إفساد العروض التي لم يشاهدها بعد، مثل مسلسل Succession من إنتاج شبكة HBO والحائز على جائز إيمي، والذي حظي موسمه الرابع والأخير بشعبية كبيرة على OSN منذ انطلاقه في أبريل الماضي. كما يطلق الشعيبي أغنية جديدة لاقت إعجاباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مدار الحملة.



ووقّع الفنان الموهوب اتفاقية ناجحة مع Sony Music في عام 2021 لدعم مشهد موسيقى البوب المحلية في جميع أنحاء العالم العربي. ويشتهر فنان البوب الخليجي بأدائه الفريد وأسلوبه المتميز، ويمتلك مجموعة من الأغاني الناجحة مثل "Ya Hawa" و"Yekthar" و"Mamteni"، بالإضافة إلى أغنية "Is It On" التي تضم مجموعة متعددة من الثقافات، حيث حققت نجاحاً كبيراً وحصلت على الشهادة الذهبية في موسيقى الكي بوب.