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إيلاف: اختارت مجلة فانيتي فير Vanity Fair العالمية الشهيرة الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي كواحدة من أفضل ست نساء مؤثرات في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أثناء الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي المقام في الفترة من 16 إلى 27 مايو الحالي.

ومن بين الأسماء الأخرى التي اختارتها فانيتي فير ضمن أفضل ست نساء مؤثرات في الشرق الأوسط الممثلة المصرية الشابة تارا عماد والممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمّال.

من خلال نشاطها الفني الملفت، استطاعت الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي أن تجذب إليها العديد من المجلات العالمية لاختيارها كأحد الوجوه البارزة على أغلفتها، من بينها فوج، بازار، جمالك، وهَيا. كما نجحت فاطمة في اجتذاب العلامات التجارية الشهيرة، من بينها كارتييه التي اختارتها كسفيرة لها على مدار عامين، وديور ولويس فيتون وأرماني، وإيستي لودر، التي اختارتها مؤخراً لتشارك في الحملة الدعائية لها والتي تحمل عنوان معاً نتألق.

فاطمة البنوي صانعة أفلام سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية، عبر الاشتباك مع واقعهم الاجتماعي التقليدي والتواصل مع الأسواق العالمية، وحالياً يمكن رصدها كأحد الوجوه اللامعة محلياً ودولياً، بأكثر الأعمال الدراما انتشاراً ونجاحاً عبر منصتي نتفليكس وشاهد، مع تواجدها بالعديد من الأفلام السعودية التي شاركت في المهرجانات السينمائية الدولية.

أحدث أعمال فاطمة البنوي فيلم الهامور الذي عُرض مؤخراً في دور العرض السينمائية السعودية والمصرية، وفيلم الإثارة سكة طويلة الذي يُعرض على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية. كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم سوى، وبدأت تصوير دورها في فيلم أحلام العصر، من إخراج فارس قدس، وإنتاج الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري. وتشارك البنوي في بطولته مع صهيب قدس، نجم، حكيم جمعة واسماعيل الحسن.

وكمخرجة انتهت البنوي من تصوير فيلم بسمة، أول فيلم روائي طويل لها، وتشارك فيه بالتمثيل أيضاً، كما شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بفيلم بلوغ الذي افتتح مسابقة آفاق السينما العربية، ويضم خمسة أفلام قصيرة لخمس مخرجات سعوديات من بينهن البنوي. وكانت قد حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

ومؤخراً شاركت فاطمة في استضافة العرض الفني الاستثنائي العلا: تحت النجوم Alula: sous les étoiles والذي ضم عدداً كبيراً من النجوم الفرنسيين العالميين والعرب، وعُرض على قناة TV5 Monde الفرنسية.

وفي الدراما التلفزيونية، شاركت فاطمة البنوي في مسلسل الإثارة والتشويق 60 دقيقة، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر، ومسلسلي الدراما الاجتماعية بشر وأم القلايد، ومسلسل التشويق الشك الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه وعُرض على منصة شاهد، وما وراء الطبيعة، أول عمل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية.