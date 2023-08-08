إيلاف: يرسي التخطيط وتنظيم الوقت نوعاً من التوازن في حياة المرء، فيختار بناءً عليه كيفية تمضية وقته ومكان أنشطته. من هذا المنطلق، تطلّ الحملة الإعلانية لتصاميم New Balance 550، و530، و2002 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتستكشف هذه الفكرة، وتتعمّق في العلاقة القائمة بين المساحات العامة والخاصة، وتتوفّر هذه التصاميم حصريّاً في فوت لوكر.

يشارك في الحملة الفنان سانتيه والممثلة ستورم ريد وهما يمثلان العلامة التجارية.

سانتيه

يأتي الفنان سانتيه من مدينة ليستر في المملكة المتحدة ويُعدّ موهبة واعدة في عالم الراب. فيُقدّم باقة من الأغاني التي تتغنّى بكلمات منمّقة وإنّما راقية تعكس الأسلوب البريطاني الاستثنائي في عالم خاص بها. وقد حصل سانتيه في سنّ مبكرة على الإشادة بوصفه مغني راب الجيل الجديد حيث طرح ألبومين مميّزين وبعض الأغاني المشهورة عالميّاً.



ستورم ريد

تُعتبر ستورم ريد سفيرة العلامة التجارية، وممثلة شهيرة مرشحة لجائزة إيمي، كما أنّها موهبة فنية لمع اسمها في عالم السينما.

● 550: ظهر السنيكرز 550 الأصلي للمرة الأولى في العام 1989 بمثابة حذاء خاص لكرة السلة ثمّ أعيد إصداره في العام 2021. ويتميز تصميم الحذاء 550 بجزء علوي منخفض وشكل انسيابي يضفي لمسة من البساطة على الطراز عالي التقنية من الثمانينيات، وجزء علوي من الجلد المصمم بطريقة كلاسيكية. يتوفّر الحذاء بعدّة ألوان منها الأزرق، والأحمر والأسود احتفاءً بفصل الصيف.

● 530: يحاكي السنيكرز 530 أحد موديلات أحذية الركض الكلاسيكية من New Balance، إذ يجمع هذا التصميم الكاجوال ما بين الأناقة اليومية والتقنيات الحديثة مع لمسات من اللون الأزرق.

● 2002: استوحى موديل 2002R الكاجوال من New Balance من موديل MR2002 الشهير ويشكّل إشادة بحذاء الركض الذي اشتهر في مطلع الألفية الثالثة إنما يأتي بتصميم معدّل يحاكي الميول. صنع هذا الحذاء من شامواه اصطناعي باللون الأبيض المائل إلى الصفرة مع لمسات من اللونين الأزرق والأحمر.



وبما أنّ موقع التصوير هو أساس الحملة الإعلانية، فقد وضعنا تركيزنا على تصميم وتنسيق هذا الموقع وتصوير المشاعر المتميزة والحقيقية. فقد ساهم تصميم وتنسيق الموقع في ابتكار عالم واقعي متكامل، حيث يمكن انتعال أحذية السنيكرز بسلاسة وراحة فائقة بما يتلاءم مع هذا العالم.

يظهر في الأفلام الفردية والمختلطة كلّ من سانتيه وستورم مستلقياً في غرفة تحاكي غرفة نوم طفولته. فبينما تقلّب ستورم صفحات السيناريو وهي تستعدّ للنزول إلى الشارع، نرى سانتيه وهو يتدرب على السيناريو ويستمع إلى الموسيقى ويلعب كرة السلة.

وضعت هذه المشاهد جنباً إلى جنب مع مشاهد من العالم الخارجي، بحيث نرى كليهما يدخل في جانب آخر من بيئتهما الطبيعية.

تُعبّر حملة 360 هذه، بالتعاون مع فوت لوكر، عن مكانة New Balance في عالم الرياضة، والموسيقى، والثقافة بشكل عام وستتضمن مناطق مخصصة للفعاليات الترويجية في فوت لوكر بدبي مول، ومركز الرياض، ودوحة فستيفال سيتي والأفنيوز.

