إيلاف: عالم "Pain Hustlers" لايصدق - فهو مليء بالمتجولين والمحتالين، وجميعهم يعملون ضمن مجموعة من الحدود الرفيعة التي يعتبرونها قانونية.

إنجذب كاتب السيناريو ويلز تاور إلى المشروع عندما أرسل إليه إيفان هيوز مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "محتالو الألم"، أصيب تاور بالصدمة من الطبيعة العلنية لإخفاقات صناعة الأدوية.

يصور فيلم "Pain Hustlers" نظامًا بيئيًا مدهشًا حيث يجد مندوبو الأدوية أنه من السهل جدًا الغش في اللعبة، وتوجيه الرشاوى للأطباء من خلال "برامج المتحدثين" والحصول على الأدوية الموصوفة (مثل Lonafen دواء خيالي من اختراع كاتب السيناريو) دون فهم المخاطر.

يقول تاور لـ Netflix في وقت سابق من هذا العام: "لقد وجدت أنه من المذهل أن هؤلاء الأشخاص، الذين لم يحصلوا في معظمهم على أي تدريب طبي، لديهم تأثير كبير على الأدوية التي توصف لنا". "كنت أعلم أن لدينا قصة بين أيدينا يمكن أن تقدم بعض الأفكار الصادمة حقًا حول كيفية عمل الطب الأميركي." انطلق تاور ليتخيل عالم الأدوية، دون أن يفقد القصة الحقيقية الأغرب من الخيال التي جذبته في المقام الأول.

عندما انضم ديفيد ييتس، مخرج هاري بوتر والمخرج الحائز على جائزة البافتا، إلى المشروع، اجتمعت الأمور معًا حقًا.

انجذب ييتس إلى نفس أجزاء القصة التي انجذب إليها كاتب السيناريو، وكان متحمسًا لإعادة شخصيات Pain Hustlers إلى الحياة.

قال ييتس: "لقد كنت مفتونًا بعالم الأدوية، ولا سيما انخفاض الأجر فيه، ومندوبي العمل وفرق المبيعات الذين يسعون جاهدين لكسب لقمة العيش في عمل تنافسي للغاية يتعامل مع آلام الناس".

هل بني فيلم Pain Hustlers على قصة حقيقية؟

فيلم Pain Hustlers، يلقي الضوء على فريق من مندوبي المبيعات في شركة Zanna Therapeutics الخيالية، في مقدمتهم ليزا وبيت. قال ييتس: "لقد منحنا ويلز ترخيصًا لإنشاء نسخته الفريدة من الأشخاص". "وكانت ليزا من اختراعنا، أم عازبة لديها ابنة تعاني من مشاكل صحية، حالمة، لا تحظى بالتقدير لكنها قديرة بشكل لا يصدق."

هذا الانقسام بين الواقع والشخصية المشتقة من الواقع كان صحيحًا بالنسبة لعمل هيوز كصحفي أيضًا. وقال: "عندما تفعل ما أفعله، فإنك تبحث دائمًا عن شيئين في الفكرة". "يجب أن تتناول المقالة بعض القضايا ذات الصدى الثقافي الأوسع، في هذه الحالة، دور شركات الأدوية في أزمة المواد الأفيونية. لكن البعد الآخر الذي تبحث عنه هو قصة إنسانية.

ما هو لونافين؟

يُطلق على العقار الذي تروج له شركة Zanna Therapeutics اسم Lonafen، وهو دواء يحتوي على الفنتانيل والذي يوفر تخفيف الألم بسرعة للمرضى الذين يعانون من السرطان. تم تطوير الدواء بواسطة الدكتور جاك نيل (آندي جارسيا) في أعقاب وفاة زوجته، وسرعان ما أصبح يستخدم ليس فقط لمرضى السرطان، ولكن لأي شخص يسأل.

من هي ليزا دريك؟

وجد الفريق قصتهم الإنسانية في شخصية ليزا الخيالية. "[إميلي وأنا] انجذبنا إلى إنسانة تم التقليل من شأنها، وأضاعت كل تلك الفرص، ولم يكن أداؤها جيدًا في المدرسة، ولكنها كانت مع ذلك جيدة بشكل لا يصدق، ومتعاطفًة للغايةوتنسجم بشكل جيد جداً مع الناس". يقول ييتس: "تتناغم مع الآخرين".

ولسوء الحظ، فإن هذا التعاطف لا يذهب أبعد من ذلك. تأخذها رحلة ليزا إلى قلب الصناعة المظلمة التي تشق طريقها إليها، وهي في النهاية متواطئة في إيذاء المرضى المدمنين. قال ييتس: "إن مسار رحلة ليزا هو المسار الكلاسيكي من الفقر إلى الثراء، ولكن لأنها نجحت في اجتياز متاهة أخلاقية صعبة بشكل خاص، فإن صعودها كان في النهاية حلوًا ومرًا". "في حالة هذه القصة، ما لم تتم مراقبة النظام بشكل صحيح، وما لم تلعب وفقًا لقواعد معينة، فمن الممكن أن تؤذي الناس".

هل كانت هناك أغنية "راب فارما" حقيقية؟

على الرغم من أن الشخصيات قد تكون خيالية، إلا أن بعض تفاصيل "Pain Hustlers" كانت جامحة جدًا بحيث لا يمكن اختلاقها. استمد صانعو الفيلم من الحقائق الموثقة في مقال هيوز (ولاحقًا في كتاب 2022 الذي توسّع في تقاريره). أحد المشاهد على وجه الخصوص، وهو أغنية راب لا تُنسى يؤديها بيت في مؤتمر للأدوية، تعود جذورها إلى مقطع فيديو حقيقي أنشأته شركة Insys Therapeutics.

ألقى إيفانز بنفسه في الأداء بشجاعة نموذجية. قال ييتس: "لقد انقلب سلوكه البطولي النظيف والذكوري رأسًا على عقب تمامًا عندما صنفته على أنه مندوب مبيعات أدوية مبتذل". "كريس مثل رياضي. وأنا لا أقصد جسديًا فقط، ولكن من حيث التزامه بالدور. إنه في موقع التصوير في المقام الأول، وهو حاضر جدًا، ومندفع دائمًا، ويريد دائمًا تقديم الأفضل.

بدأ عرض فيلم "Pain Hustlers" على نتفليكس في 27 أكتوبر الجاري.